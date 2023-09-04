شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف نمو مشاهدة الفيديو على منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك أن X سيسمح قريبًا للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية بالإضافة إلى البحث عن وظائف على منصة التواصل الاجتماعي.

كما أعلن ماسك عن رقم قياسى جديد حققته شركة X فيما يتعلق بمشاهدات الفيديو، حيث شاركت الرئيس التنفيذى ليندا ياكارينو منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى لتهنئة سائق الفورمولا 1 ماكس فيرستابين على فوزه بـ 10 سباقات على التوالي.

وذكر Yaccharino أيضًا فى هذا المنشور أن X حقق أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا حيث ارتفعت مشاهدات الفيديو على المنصة بنسبة 90% منذ عام 2022، وأعاد ماسك مشاركة هذا المنشور وذكر أن "نسبة مشاهدة الفيديو على X تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي".

وخضع تويتر، المعروف الآن باسم X، لعدة تعديلات بما فى ذلك تغيير الاسم منذ أن تولى إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة Tesla منصبه فى عام 2022، حيث يهدف الملياردير إلى تحويل منصة التدوين التى تقودها الآن ليندا ياكارينو إلى تطبيق فائق بوظائف متعددة.

X يحسن تحميلات الفيديو والوسائط

وأعلن X الشهر الماضى عن بعض التحديثات المتعلقة بتحميلات الفيديو والوسائط، حيث يمكن لمشتركى X Blue الآن تحميل ما يصل إلى ساعتين من المحتوى بجودة 1080 بكسل و3 ساعات من المحتوى بجودة 720 بكسل، يمكن للمستخدمين المدفوعين أيضًا تمكين أو تعطيل تنزيلات الفيديو لمشاركاتهم.

وأضاف X أيضًا ميزات مثل سرعة التشغيل القابلة للتعديل، والضغط المزدوج للتقديم السريع، والرجوع للخلف لمقاطع الفيديو الموجودة على النظام الأساسي.

لاحظت الشركة أيضًا أن مستخدمى الهاتف المحمول سيكونون قادرين على تجربة جودة محسنة فى البث المباشر، بينما ستوفر إصدارات Android وiOS تجربة مشغل فيديو غامرة.

X يدعم مكالمات الصوت والفيديو

أعلن ماسك مؤخرًا أن X سيدعم قريبًا ميزات مكالمات الصوت والفيديو، ستكون هذه الميزات متاحة على العديد من الأجهزة بما فى ذلك - Android وiOS وWindows وMac، لإجراء هذه المكالمات، لن يحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف، وأشار ماسك أيضًا إلى X على أنه "دفتر عناوين عالمى فعال" أثناء إصدار هذا الإعلان.