شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عودة رائد الفضاء سلطان النيادى للأرض وارتفاع عملة البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما فى ذلك عودة رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، إضافة إلى مشاكل تواجه شركة جوجل بسبب الفيديوهات الصغيرة، وفيما يلى أبرز الأخبار:

نجحت مركبة دراجون التي تضم طاقم مهمة "Crew-6" بما في ذلك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في الهبوط على الأرض بولاية فلوريدا الأمريكية، وبحسب التقارير، فتعد مهمة "Crew-6" أول مهمة طويلة لرواد الفضاء العرب، وكان الطاقم يضم 4 رواد فضاء، قاموا بالعديد من المهام العلمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض.

يجب على مالكي هواتف أيفون التحقق بانتظام من العلامات التي تشير إلى إصابة أجهزتهم بفيروس، هذه هي نصيحة خبراء الإنترنت الذين يقولون إن هناك سبع علامات شائعة تشير إلى إصابة جهاز iPhone ببرامج ضارة.

أعلنت جوجل مؤخرًا أن أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا يشاهدون يوتيوب شورتس، بزيادة نحو نصف مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا إلى شورتس في عام 2022، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فينينشيال تايمز، نقلاً عن مصادر الشركة، قد تضر الفيديوهات القصيرة بأعمال الفيديو الطويلة الأساسية لمنصة بث الفيديو المملوكة لشركة لجوجل.

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح اليوم برفقة طاقم Crew 6، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، حيث هبطت مركبة الفضاء دراجون في البحر بالقرب في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك رائد الفضاء سلطان النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر.

تبلغ جوجل اليوم عامها الخامس والعشرين في الرابع من سبتمبر، حيث تعد جوجل من أهم الشركات التكنولوجيا في العالم بجميع منصاتها، ووفقًا لمجلة فوربس يجري جوجل فى المتوسط أكثر من 40 ألف عملية بحث كل ثانية، أي 3.5 مليار عملية بحث في اليوم الواحد ولكن ما مقدار ما تعرفه عن محرك البحث واسع الانتشار، فيما يلى 14 حقيقة قد تعرفها الآن عن عملاق التكنولوجيا.

عندما يتجه رائد الفضاء اليابانى كيميا يوي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) العام المقبل، سيكون لديه عنصران جديدان للعناية بالبشرة في حقيبته مصممين خصيصًا لتحمل قسوة السفر إلى الفضاء، وفقا لموقع Cnn.

ويعد غسول الوجه جزءًا من خط "Cosmology" الذى كشفت عنه يوم الاثنين شركة مستحضرات التجميل اليابانية POLA وANA Holdings، الشركة الأم لشركة All Nippon Airways.

وقعت شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Globalstar صفقة بقيمة 64 مليون دولار مع سبيس إكس لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء في عام 2025، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ومن المرجح أن تلعب هذه الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في توسيع خدمات الطوارئ آيفون SOS التي تقدمها Globalstar.

سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين مكاسب صغيرة بنسبة 0.22% في وقت كتابة هذا التقرير، حيث بلغت قيمة البيتكوين 25,950 دولارًا.

تمكنت عملة الأثير أيضًا من تحقيق مكاسب ضئيلة بنسبة 0.07 % في التسعير اليوم الاثنين، في الوقت الحالي، تبلغ قيمة إيثر 1636 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة، وفقًا لموقع gadgets360.