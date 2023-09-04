تكنولوجيا: شاومي تدعم هواتف Redmi K70 بترقية في إعدادات الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير سلسلة Redmi K70، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى خطط شاومي لدعم الإصدارت القادمة بترقية في إعدادات الكاميرة.

أشارت التفاصيل التي جاءت حتى الآن إلى أن شاومي تقدم للأسواق خلال الفترة القادمة أولى الإصدارات المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3 في سلسلة Redmi K70.

بينما أشارت تسريبات جديدة إلى أن سلسلة Redmi K70 تأتي بترقية في إعدادات الكاميرة مقارنة بسلسلة Redmi K60 السابقة.

ولقد إستهدفت شاومي التركيز على تعزيز الآداء في سلسلة هواتف Redmi K60، بشكل خاص في إصدار Ultra، حيث قدمت الإصدارات السابقة بشاشة مميزة بمعدل تحديث 144Hz، ورقاقة معالج Dimensity 9200 PLus، كما دعمت الهواتف تقنية الشحن السريع.

وتستهدف سلسلة Redmi K70 التركيز بشكل خاص على ترقية إعدادات الكاميرة بالمواصفات التي غابت عن الإصدارات السابقة.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر”Digital Chat Station” أن هاتف K70 يعرف الآن برمز “manet” بينما يعرف هاتف K70 Pro برمز “vermeer”.

ويأتي الإصدار الرئيسي Redmi K70 بكاميرة مميزة بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3.2 مرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة K70 خلال الفترة القادمة.

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