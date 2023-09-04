تكنولوجيا: Volkswagen تستعد لإطلاق إصدار كهربائي من سيارة GTI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Volkswagen في العمل على تطوير إصدار جديد من السيارات الكهربائية بتصميم يحاكي إصدار الشركة الحالي GTI.

قدمت Volkswagen مجموعة مميزة من سيارات ID في الأسواق والتي تتضمن سيارات ID.2all، وID.4 crossover، ولقد كشفت الشركة عن نموذج جديد من السيارات المرتقبة بعنوان “ID.GTI”، وهي سيارة كهربائية تنطلق لمرحلة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ويظهر نموذج “ID.GTI” بتصميم مستوحى من إصدار الشركة الأصلي GTI، حيث تتميز بتصميم رياضي بحجم صغير، وتصميم داخلي أكثر إتساع.

أيضاً يرتكز تصميم ID.GTI بشكل كبير على سيارة ID.2all، مع مميزات جديدة مثل إطارات بحجم 20 إنش، ومصابيح LED وغيرها من المميزات.

ومن المقرر أيضاً أن يأتي الإصدار الكهربائي ببعض التعديلات في الآداء، إلا أن شركة Volkswagen لم تكشف عن هذه التعديلات بشكل رسمي.

يذكر أن Volkswagen قدمت سيارة ID.2all بمحرك بقوة 223HP، والذي يدعم قطع 62 ميلا في الساعة في أقل من 7 ثوان.

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