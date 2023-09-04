شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة لإرسال الفيديوهات بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب ميزة جديدة تتيح التبديل إلى رسائل الفيديو الفورية بكل سهولة بدلا من زر ارسال الرسائل الصوتية فى واجهة محادثة واتساب، حيث أضاف التطبيق القدرة على تسجيل وإرسال رسائل مقطع فيديو قصير تصل مدته إلى 60 ثانية، افتراضيًا فى إعدادات التطبيق، إلا أنه أضاف مؤخرا تبديلًا جديدًا فى إعدادات التطبيق من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم.

ووفقًا لموقع gadgets360، فإن الميزة متاحة لمستخدمى Android، وسيمكن للمستخدمين تمكين الميزة أو تعطيلها يدويًا من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق والتحول إلى إرسال الرسائل الصوتية بدلًا من ذلك، ومع ذلك، وسيستمر المستخدمين فى تلقى رسائل الفيديو حتى مع إيقاف تشغيل الميزة على هواتفهم.

وأضاف التقرير أيضًا أن العديد من المستخدمين اكتشفوا أن الميزة معطلة، ومن ثم، يُنصح الراغبين فى إرسال رسائل فيديو فورية بالتحقق من إعدادات واتساب.

أطلق تطبيق المراسلة الفورية مؤخرًا القدرة على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وإرسالها كرسائل، وكجزء من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين رؤية أيقونة مسجل الفيديو بجوار مربع النص (مثل ميزة التسجيل الصوتي)، عند الضغط عليه، يمكنهم تسجيل وإرسال رسالة فيديو فى الوقت الفعلى تصل مدتها إلى 60 ثانية.