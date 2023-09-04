تكنولوجيا: تسريبات توضح سعر أجهزة Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري للأسواق قريباً سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 FE اللوحية، ولقد أوضحت أحدث التسريبات السعر المقرر لهذه الإصدارات في السوق الأوروبي.

قدمت سامسونج خلال الفترة الماضية سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية المميزة للأسواق، ومن جديد بدأت العملاق الكوري في العمل على إصدارات جديدة من الأجهزة اللوحية بعلامة “Fan Edition” التجارية.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن السلسلة المرتقبة تتضمن جهاز Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE Plus.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة عن إرتفاع مستوى تسعير هذه الإصدارات في السوق الهندي، على عكس التسريبات الجديدة التي توضح إنطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 FE للسوق الأوروبي قريباً بسعر جيد.

وتكشف التسريبات التي جاءت من “SamInsider” عن سعر Galaxy Tab S9 FE Plus الذي يدعم الإتصال بشبكات (Wifi) فقط حيث يأتي بسعر 750 يورو للنموذج الرئيسي الذي يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

بينما يتوفر النموذج الرئيسي من جهاز Tab S9 FE بالإتصال بشبكات (Wifi) فقط بسعر 550 يورو، على أن يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن جهاز Galaxy Tab S9 FE يأتي بشاشة LCD بحجم 10.9 إنش، ورقاقة معالج Exynos 1380.

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