تكنولوجيا: "أكلت سلسلة الحماية بسنانها".. سيدة صينية تسرق هاتف أيفون 14 بلس من متجر أبل

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين، ظهرت العديد من قصص سرقة أجهزة أيفون من متاجر أبل، إلا أن أحدثها ما قامت به امرأة تعيش فى مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين، والتى قامت بسرقة هاتف أيفون 14 بلس، بعدما قامت بقطع سلسلة الحماية بأسنانها.



سرقة الهاتف

وبحسب التقرير فقد بدأت زيارتها للمتجر بطريقة طبيعية قدر الإمكان، ثم ألقت نظرة على العديد من منتجات أبل على الرغم من أنه كان من الواضح أن iPhone هو أكثر ما لفت انتباهها، كما أظهرت لقطات فيديو من كاميرات المراقبة بالمتجر، وهى تعض سلك الحماية من السرقة عندما لم يتواجد أحد حولها، وبعد فترة قصيرة من خروجها من المتجر، لاحظ الموظفون أن أحد الكابلات المتصلة بالهاتف التجريبى iPhone 14 Plus لم يعد متصلًا بالهاتف، وأصبح الهاتف مفقود

اتصل موظفو متجر Apple بالشرطة وبعد نصف ساعة، تم القبض على السيدة تشيو، وأوضحت أنها كانت تنوى الدخول إلى متجر Apple Store وشراء هاتف iPhone 14 Plus جديد، ولكن عندما رأت أن سعر الجهاز يبلغ 7000 يوان (960 دولارًا)، قررت محاولة سرقة النسخة المعروضة بدلًا من ذلك.