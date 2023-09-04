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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أكلت سلسلة الحماية بسنانها".. سيدة صينية تسرق هاتف أيفون 14 بلس من متجر أبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - على مر السنين، ظهرت العديد من قصص سرقة أجهزة أيفون من متاجر أبل، إلا أن أحدثها ما قامت به امرأة تعيش فى مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين، والتى قامت بسرقة هاتف أيفون 14 بلس، بعدما قامت بقطع سلسلة الحماية بأسنانها.
وبحسب صحيفة South China Morning Post (SCMP)، فتم القبض على امرأة تعيش فى مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين بتهمة سرقة هاتف iPhone 14 Plus، حيث قامت هذه المرأة بمضغ الكابل المضاد للسرقة المصمم لمنع سرقة الأجهزة المعروضة فى متجر أبل مثل القندس، حيث قامت هذه المرأة بمضغ الكابل وهربت بالهاتف.
سرقة الهاتف
وبحسب التقرير فقد بدأت زيارتها للمتجر بطريقة طبيعية قدر الإمكان، ثم ألقت نظرة على العديد من منتجات أبل على الرغم من أنه كان من الواضح أن iPhone هو أكثر ما لفت انتباهها، كما أظهرت لقطات فيديو من كاميرات المراقبة بالمتجر، وهى تعض سلك الحماية من السرقة عندما لم يتواجد أحد حولها، وبعد فترة قصيرة من خروجها من المتجر، لاحظ الموظفون أن أحد الكابلات المتصلة بالهاتف التجريبى iPhone 14 Plus لم يعد متصلًا بالهاتف، وأصبح الهاتف مفقود
اتصل موظفو متجر Apple بالشرطة وبعد نصف ساعة، تم القبض على السيدة تشيو، وأوضحت أنها كانت تنوى الدخول إلى متجر Apple Store وشراء هاتف iPhone 14 Plus جديد، ولكن عندما رأت أن سعر الجهاز يبلغ 7000 يوان (960 دولارًا)، قررت محاولة سرقة النسخة المعروضة بدلًا من ذلك.
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