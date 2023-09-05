شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخوف من غضب مستخدميها قبل طرح أيفون 15 بأيام بسبب منفذ USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من الجدل ضد سعى الاتحاد الأوروبى لوجود منفذ شحن هاتف مشترك، ستقوم شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى USB-C هذا العام، حيث يتوقع مارك جورمان من بلومبرج أن حدث 12 سبتمبر سيتم الإعلان خلاله عن التحول إلى USB-C، مع التركيز على الفوائد التى يجلبها هذا للمستهلكين.

ويبدو أن المسؤولين التنفيذيين فى شركة Apple قلقون بشأن رد فعل عنيف من المستخدمين مثلما حدث عندما قدموا منفذ Lightning لأول مرة (وأزالوا الموصل المكون من 30 سنًا والذى كان موجودًا فى كل مكان فى العديد من الملحقات)، وفقًا لموقع gsmarena.

وستقوم شركة Apple بتضمين كابلات USB-C مع أجهزة iPhone الجديدة، لكنها لم تقم بتضمين شاحن فى حزمة البيع بالتجزئة بدءًا من iPhone 12، وكان الجيل الأخير الذى تم تضمين شاحن فيه هو 11 وكان هذا الشاحن عبارة عن طاقة USB-A (نفس الأجيال السابقة).

وأفاد جورمان أيضًا أن أبل تبحث فى الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية تصنيع حاويات الأجهزة، إلى جانب كونه أسرع، سيكون هذا أيضًا أكثر استدامة لأنه يهدر مواد أقل.

من المحتمل أن تكون Apple Watch Series 9 أول منتج يستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد وسيتم طباعة علبها من الفولاذ المقاوم للصدأ، إذا سارت الأمور بشكل جيد، فستنتقل شركة Apple بعد ذلك إلى استخدام التيتانيوم لساعة Watch Urtla فى العام المقبل.

التيتانيوم هو بالطبع المادة الجديدة المستخدمة فى أغلفة طرازات iPhone 15 Pro، لذا فإن النجاح على نطاق صغير يمكن أن يمكّن شركة Apple من تحويل أجهزتها الأكبر (iPhone وحتى iPad) إلى أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.