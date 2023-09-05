شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفكر فى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أيفون من أجل تسريع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة أبل أخيرًا التبديل من منفذ الشحن Lightning إلى USB-C على أجهزة أيفون، وفي حدث iPhone 15 القادم، أفاد مارك جورمان من بلومبرج بأن شركة أبل تخطط أيضًا لاستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لتحسين إنتاج الأجهزة.

الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأجهزة وتستكشف أبل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع إنتاج الأجهزة وتقليل النفايات، فمن خلال حاويات أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن لشركة أبل استخدام المعادن المتطورة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم بشكل أكثر كفاءة، بدءًا من أبل Watch Series 9 وربما التوسع إلى أجهزة iPhone وiPad في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز iPad والتي ستكون أشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول، كما تنهي أبل أيضًا العمل على نظام التشغيل iOS 17.

انتقال أبل إلى شحن USB-C وتُجري شركة أبل تغييرًا كبيرًا من خلال التبديل من منافذ Lightning إلى منافذ USB-C لأجهزة iPhone الخاصة بها، سيسمح هذا التحول للمستخدمين باستخدام كابل شحن واحد لأجهزة iPhone وMac وiPad، مما يجعله أكثر ملاءمة.

وسيوفر أيضًا سرعات نقل بيانات أسرع وتوافقًا مع أجهزة الشحن غير التابعة لشركة أبل، وأفاد مارك جورمان أن جهاز iPhone الجديد سيأتي مزودًا بكابل USB-C، كما تعمل شركة أبل على الترويج لخيارات الشحن اللاسلكي مثل MagSafe منذ بعض الوقت.

ولضمان انتقال سلس، ستوفر أبل ما يكفي من المحولات لتحويل Lightning إلى USB-C، ومع ذلك، حتى مع تضمين سلك USB-C، سيظل المستخدمون بحاجة إلى الحصول على وحدة شحن متوافقة بشكل منفصل، حيث من غير المرجح أن يتم تضمينها في الحزمة.

لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها لأجهزة iPad تخطط شركة أبل لإصدار لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة لجهاز iPad، سيحتوي هذا الملحق الجديد على لوحة تتبع أكبر وغطاء علوي من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسًا متميزًا وبنية أكثر ثباتًا، سيحتفظ الغلاف الخارجي بمادة الغطاء الحالية، وسيحتوي على منفذ USB-C.

إمكانية وجود آيباد 14 بوصة بينما كانت شركة أبل تفكر في إطلاق جهاز iPad بحجم 14 بوصة، يبدو أن مثل هذا المنتج ليس ضمن خططها الفورية حاليًا، لقد شكل الانتقال إلى شاشات OLED تحديات بسبب ارتفاع التكاليف، ومن المتوقع أن تصل موديلات iPad Pro الأولى ذات الشاشات الأكبر حجمًا إلى 13 بوصة في عام 2024.