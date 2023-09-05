شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يهدد بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير ويتهمها: " تحاول قتل منصة X " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سلسلة من المنشورات، قال إيلون ماسك إن شركة X قد لا يكون أمامها خيار سوى رفع دعوى تشهير ضد رابطة مكافحة التشهير (ADL).

ألقى ماسك، الذي اشترى تويتر في أبريل من عام 2022 ثم أعاد تسميته X بعد ذلك، باللوم بشكل مباشر على ADL في انخفاض عائدات الإعلانات الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 60٪ على المنصة.

وادعى ماسك أن رابطة مكافحة التشهير "تحاول قتل" المنصة من خلال "اتهامها كذباً" بأنها معادية للسامية، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى جدية تهديد " ماسك " بالقانون في الواقع، إلا أنه قال إنه إذا فاز "X" بدعوى قضائية، فإنه سيصر على أن تقوم المنظمة بإسقاط الجزء "المناهض" من اسمها، وفقاً لموقع businessinsider.

وقال ماسك في بدأيه المنشورات: "لكي أكون واضحًا جدًا، أنا أؤيد حرية التعبير، ولكن ضد معاداة السامية من أي نوع، حيث لا تزال إيراداتنا الإعلانية في الولايات المتحدة منخفضة بنسبة 60%، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغط الذي يمارسه رابطة مكافحة التشهير ADL على المعلنين (وهذا ما يخبرنا به المعلنون)، لذا فقد كادوا أن ينجحوا في القضاء على X ".

تأتي تعليقات ماسك الأخيرة بعد أن نشر جوزيف جرينبلات، الرئيس التنفيذي لشركة ADL، على موقع X حول اجتماع مع الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو أثار فيه قضية خطاب الكراهية على المنصة.

بعد اجتماعهم، بدأ هشتاج BanTheADL في الانتشار على X، حيث دعا بعض المستخدمين إلى إزالة المنظمة من المنصة، وقد أعجب " ماسك " نفسه ببعض هذه المنشورات، بما في ذلك واحدة من كيث وودز الذي وصف نفسه بأنه معاد للسامية.

وتصف رابطة مكافحة التشهير، التي تأسست عام 1913، نفسها بأنها "المنظمة الرائدة في مناهضة الكراهية في العالم" وحاربت لعقود من الزمن ضد معاداة السامية وخطاب الكراهية ضد المجموعات المهمشة الأخرى، وقد وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X منذ أن تولى ماسك إدارة الشركة في أواخر عام 2022، واصفة ما تعتبره إخفاقات من قبل المنصة في فرض سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.

على الرغم من ادعاءات ماسك، لم يتمكن موقع Insider من العثور على أي حالات تتهمه فيها ADL أو Xof بمعاداة السامية.