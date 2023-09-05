تكنولوجيا: ظهور هاتف Vivo Y17s على Geekbench بمعالج متوسط التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Vivo مؤخرًا هاتف Vivo Y77t في الصين مع معالج Dimensity 7020. كما أطلقت الشركة إصدار Vivo Y78+ (t1) الشهر الماضي. والآن، تم رصد هاتف ذكي آخر من شركة Vivo على قاعدة بيانات Geekbench، مما يشير إلى إطلاق وشيك.

وقد ظهر هاتف Vivo Y17s على منصة Geekbench برقم الطراز V2310، حيث تم الكشف عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول أدائه. وفيالاختبار، سجل الهاتف 328 نقطة في اختبار النواة الواحدة و1161 نقطة في اختبار النواة المتعددة.

ويشير هذا إلى أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc Tiger T700 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Mali G52 MC2. كما تظهر القائمة أيضًا أن الهاتف سيحتوي على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة Funtouch OS.

وكشفت قائمتي BIS وBluetooth SIG للهاتف الذكي أنه سيوفر اتصال 4G مع Bluetooth 5.0. ولا يزال تاريخ إصدار Vivo Y17s في الهند غير معروف، ولكن من المحتمل أن يتم إصداره في الأشهر المقبلة.

وبناءً على الاسم، يبدو أن Vivo Y17s هو نسخة محدثة من Vivo Y17. ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا أن يكون هذين الهاتفين غير مرتبطين، حيث تم إصدار Vivo Y17 قبل أربع سنوات.

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