شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ومايكروسوفت تعارضان إضافة iMessage و Bing لقانون الخدمات الرقمية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركتا مايكروسوفت وأبل إلى إبقاء خدمتى Bing وiMessage خارج قائمة "حراس البوابة" الخاضعة للوائح الأوروبية الجديدة، و ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن كلا الشركتين تجادلان بشكل خاص (ومنفصل) بأن خدماتهما ليست كبيرة أو قوية بما يكفي لتبرير فرض قيود قانون الأسواق الرقمية الأوربى، وهي قاعدة مصممة لتعزيز المنافسة في مجال التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية قائمة "حراس البوابة" المعينين في السادس من سبتمبر، مع تسمية الشركات بشكل عام بالإضافة إلى الخدمات المحددة التي تقدمها، وستكون هذه المنصات القوية، التي يتم تحديدها على أساس إيراداتها وأعداد المستخدمين، مطالبة بتلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة.

ومن المعروف بالفعل أن شركات آبل ومايكروسوفت - إلى جانب أمازون، وألفابت، وميتا، وبايت دانس، وسامسونج - مدرجة في القائمة ، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الأجزاء التي يجب تغطيتها من إمبراطورياتها، بمجرد أن يعين الاتحاد الأوروبي حراسه، سيكون أمامهم ستة أشهر، أو حتى مارس 2024، للامتثال لقواعد DMA.

وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، "من غير المرجح" أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة ويندوز الخاصة بها تلبي تعريف حارس البوابة، لكنها تجادل بأن حصة Bing الصغيرة نسبيًا في سوق البحث (مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة Google) لا يمكن أن تتضاءل أكثر إلا إذا تم ذلك يجب أن تفعل أشياء مثل منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.

وبالمثل، يقال إن شركة آبل تعمل على أساليب من شأنها فتح نظام iOS لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتحميل الجانبي للامتثال للقواعد المتوقعة، لكن FT تقول إن الشركة تجادل بأن iMessage لا يصل إلى حد مستخدمي DMA البالغ 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وبالتالي لا ينبغي عليه التفاعل مع خدمات المراسلة الأخرى .

وكما أشارت صحيفة فايننشال تايمز، على الرغم من أن شركة أبل لم تكشف عن أرقام رسمية، إلا أن التقديرات الخارجية تشير إلى أن iMessage يمكن أن يكون لديه مليار مستخدم حول العالم.

ويعد DMA جزءًا من مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من قوة شركات التكنولوجيا، دخل قانون الخدمات الرقمية، الذي يركز على كيفية تعامل المنصات مع بيانات المستخدم والإشراف عليه، حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي .