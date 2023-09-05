شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تطرح لعبة متصفح الهاتف المحمول "Pikmin Finder" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت Nintendo مع Niantic لتطوير لعبة Pikmin جديدة للهواتف المحمولة، والتى تعد واحدة من الألعاب المسلية للغاية، فيما يحمل الاصدار الجديد اسم Pikmin Finder ويمكن الوصول إلى لعبة الواقع المعزز من أي متصفح على هاتفك المحمول، سواء كان أيفون أو أندرويد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن ممارسة الللعبة من أي متصفح سواء كان كروم أو أوبرا أو غيره من المتصفحات، طالما أنك تسمح له بالوصول إلى الكاميرا الخاصة بك.

وعلى غرار لعبة Pikmin Bloom ، تقوم اللعبة بتركيب Pikmin على بيئتك كما تراها من خلال كاميرا هاتفك، و يمكنك بعد ذلك التقاط المخلوقات عن طريق التمرير لأعلى لاحظ أنه يوجد عادةً المزيد من نفس اللون كامنًا عندما تكتشف واحدًا.

بعد ذلك، يمكنك استخدام Pikmin الذي قمت بقطفه للبحث عن الكنوز، بما في ذلك الكعك والبط المطاطي، وسوف تراهم يجلبون لك تلك الكنوز على شاشتك.

ولممارسة اللعبة، يمكنك الانتقال إلى موقع الويب الخاص بها على متصفح الهاتف المحمول والبدء في التقاط Pikmin على هاتفك، ويمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على موقع الويب عند فتحه على متصفح سطح المكتب.

يذكر أن Pikmin هي لعبة إستراتيجية في الوقت الحقيقي وسلسلة ألعاب فيديو ألغاز أنشأها Shigeru Miyamoto ، ونشرتها Nintendo، تركز الألعاب على توجيه حشد من المخلوقات الشبيهة بالنباتات تسمى Pikmin من أجل جمع العناصر عن طريق تدمير العقبات وتجنب المخاطر ومحاربة الحيوانات التي تشكل خطورة على كل من شخصية اللاعب وPikmin.