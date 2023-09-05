تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تفاصيل مواصفات طائرة DJI Mini 4 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية لصندوق تغليف طائرة DJI Mini 4 Pro القادمة، والتي أوضحت الصور تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي في 15 من سبتمبر.

تستعد شركة DJI لإطلاق إصدار جديد من طائرات drone قريباً للأسواق بعنوان DJI Mini 4 Pro، وقبل الإعلان الرسمي كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن مميزات الإصدار المرتقب.

وتؤكد الصور المسربة على أن DJI Mini 4 Pro تأتي بتصميم صغير الحجم يحاكي Mini 3 Pro، إلا أن الإصدار القادم يأتي بعدد من المميزات الجديدة.

وتعد كاميرة Mini 4 Pro من أهم التحسينات المقدمة من DJI مقارنة بالإصدار السابق، حيث تتميز الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي ترقية كبيرة لكاميرة Mini 3 Pro المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الجديدة المستخدمين في إلتقاط صور وتسجيل فيديو بتفاصيل أكثر دقة، كما تتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/1.7 لدعم نفاذية الإضاءة بكفاءة أعلى وتعزيز التصوير في الإضاءة المنخفضة.

كما تأتي Mini 4 Pro بميزة إستشعار وتفادي العقبات أثناء التحليق في كافة الإتجاهات، لذا يمكن للطائرة التحليق بمستوى أعلى من الحماية والآمان.

ويصل عمر شحن البطارية في هذا الإصدار إلى 34 دقيقة، لذا يمكن للطائرة أن تدعم المستخدم في قطع مسافات طويلة.

أيضاً تتميز DJI Mini 4 Pro بوزن 250 جرام، لهذا تعد من فئة “micro drone”، كما أنها لن تحتاج إلى التسجيل أو الحصول على ترخيص في الكثير من الدول.

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