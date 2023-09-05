تكنولوجيا: موتورولا تطلق اثنان من النماذج المختلفة من هاتف Moto G54

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا هاتف Moto G54 في السوق الصيني والسوق الهندي باثنان من النماذج المختلفة، والتي تختلف في بعض المواصفات وتتوافق في بعض المواصفات الأخرى.

يتوافق نموذجي هاتف Moto G54 في دعم الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 7020 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يأتي كلا النموذجين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

كما يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تأتي الكاميرة في الهاتفين بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز Moto G54 في السوق الصيني بقدرة بطارية 5000 mAh وقدرة شحن 15W، بينما يأتي هذا النموذج بسماكة 8.04مم، ووزن 179.7 جرام، وتأتي الكاميرة الثانوية في الكاميرة الخلفية بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً يأتي النموذج الخاص بالسوق الصيني بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأزرق وأيضاً اللون الأحمر بتصميم جلدي Vegan، ويتوفر الهاتف للطلب المسبق بسعر 140 يورو.

ويتوفر Moto G54 في السوق الهندي بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة 256 جيجا بايت.

كما يتميز هذا النموذج من الهاتف بسماكة 8.89مم، ووزن 192 جرام، أيضاً يأتي يتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك بطبقة زجاجية، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأزرق Midnight وأيضاً الأزرق الصدفي.

ويضم Moto G54 في السوق الهندي كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع مع ميزة التركيز التلقائي.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Moto G54 التحديث لنظام تشغيل Android 14، مع دعم تحديث برمجيات الحماية حتى 3 أعوام.

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