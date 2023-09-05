شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لصناعة المعالجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير أن الصين تخطط لإطلاق صندوق جديد من شأنه تعزيز صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت رويترز، وهذا المسعى الذي تدعمه الدولة هو الثالث من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني ويهدف إلى جمع 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، وقد جمع الصندوقان السابقان 138.7 مليار يوان (19 مليار دولار أمريكي) في عام 2014 و200 مليار يوان (27 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فمن المتوقع أن يأتي حوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار) من وزارة المالية الصينية، أما المساهمين الآخرين فلم يُعرفوا بعد، على الرغم من أن الداعمين السابقين كانوا من بينهم شركة China Telecom وشركة China National Tobacco Corporation كما سيركز جزء كبير من الصندوق نفسه بشكل خاص على إنشاء أدوات لتصنيع الرقائق.