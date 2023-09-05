تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Tecno Phantom V Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم حافظة هاتف Tecno Phantom V Flip الصدفي المرتقب.

أطلقت شركة Tecno للأسواق مؤخراً هاتف Phantom V Fold القابل للطي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من الهواتف القابلة للطي بعنوان Phantom V Flip، والذي يتميز بتصميم صدفي.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على أن الشركات المصنعة للإكسسوارات قد بدأت بالفعل في بيع الحافظة الخاصة بهاتف Phantom V Flip.

وتوضح الصور المسربة لحافظة الهاتف التصميم الدائري لشاشة الغطاء الخارجي في هاتف Tecno المرتقب، والتي تأتي بحلقة خارجية تتضمن اثنان من المستشعرات للكاميرة الخلفية، مع فلاش LED.

كما تكشف الصور عن تصميم مسطح لزر التشغيل الرئيسي في الهاتف، والذي يعمل أيضاً كمستشعر للبصمة، من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، بينما يضم الهاتف في الجزء السفلي منفذ USB C.

وتؤكد التسريبات على أن الصور ثلاثية الأبعاد ترتكز على النموذج المعدني الأولى الخاص بهاتف Phantom V Flip، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بنفس الأبعاد.

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