تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 26 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 13T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني شاومي يوم 26 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Xiaomi 13T الجديدة.

شغلت سلسلة Xiaomi 13T عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت بعض من التفاصيل حول مواصفات الإصدارات المرتقبة.

ولقد شارك “Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشركة شاومي اليوم إعلان تشويقي على منصة X أكد من خلاله على خطط الشركة لعقد حدث في 26 من سبتمبر الجاري، والذي يعقد في مدينة برلين في ألمانيا، على أن يتم بث الحدث عبر الموقع الرسمي لشاومي Mi.com.

ولقد أكد الرئيس التنفيذي في إعلانه على أن الكاميرة في سلسلة Xiaomi 13T طورت بالتعاون مع Leica، ومن المتوقع أن تدعم الكاميرة فلاتر Leica في تطبيق الكاميرة.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن السلسلة القادمة تتضمن اثنان من الإصدارات هما Xiaomi 13T، وXiaomi 13T Pro، كما تشير التوقعات إلى أن إصدار Pro يأتي بتصميم يحاكي Redmi K60 Ultra الخاص بالسوق الصيني.

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