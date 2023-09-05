شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتعاون مع شركة كورية لإنتاج نظارة Quest Pro المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سباق سماعات الرأس المستقبلية ساخنًا، حيث قدمت مايكروسوفت في وقت سابق براءة اختراع لجهاز تمرير الفيديو، يقال إن Meta Platforms تتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية LG لبناء سماعة رأس Quest Pro مستقبلية، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وأفادت صحيفة Maeil Business Newspaper الكورية الجنوبية لأول مرة أن LG Electronics ستتولى إنتاج سماعات الرأس، باستخدام شاشات LG Display، وبطاريات LG Energy، ومكونات أخرى من LG Innotek.

ويقال إن المنتج الأول من الشراكة من المقرر إطلاقه في عام 2025 وسيبلغ سعره حوالي 2000 دولار، يقول التقرير أنه من الممكن تسمية سماعة الرأس بـ “Quest 4 Pro”، لكن هذا غير مرجح.

فيما قال مسؤول من إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات: "قامت Meta بتوحيد العلامة التجارية باسم Quest منذ عام 2020 وأطلق عليها اسم "Pro" للمنتجات باهظة الثمن"، وأضاف "أعلم أن المنتجات التي تم تطويرها بالتعاون مع LG Electronics تحمل أيضًا اسم Pro"، وقد استحوذت شركة Meta على شركة تصنيع سماعات الرأس Oculus في عام 2014 واستخدمت العلامة التجارية Oculus حتى عام 2019.

وبالمقارنة مع سماعة الرأس Meta، حظيت سماعة Vision Pro من Apple بالكثير من الاهتمام، وليس فقط بسبب سعرها المرتفع، حيث تم تجهيز Vision Pro بخمسة أجهزة استشعار واثنتي عشرة كاميرا وشريحة Apple مخصصة تعمل بشكل جيد للغاية.