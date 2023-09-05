شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موبايلك ولا مراتك؟ دراسة تحذر من تأثير الهواتف على "الحب والعشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن إدمان الهاتف سيؤدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تعترف ثلاثة أرباع النساء بقضاء وقت أطول مع أجهزتهن مقارنة بشريكهن، فيما كشفت دراسة استقصائية أن ثلثى الرجال يقولون إنهم يفعلون الشيء نفسه.

وبحسب صحيفة thesun البريطانية، فقال ما يقرب من نصف الأشخاص إنهم يقضون ما يصل إلى ست ساعات يوميا على هواتفهم، مما يترك القليل من الوقت الجيد للعلاقات، وقالت سارة ماكونومى، رئيسة شركة SellCell لتوريد الهواتف: "من المثير للصدمة أن نرى أن الناس يفضلون علنًا صحبة هواتفهم المحمولة على شركائهم.

وأضافت "لكى تزدهر العلاقة، يعد التواصل والاستماع والتواصل العاطفى أمرًا حيويًا، لكن هذا غير ممكن عندما تكون الهواتف المحمولة مشغولة باستمرار، وبحسب الدراسة فمن المثير للصدمة أن ما يقرب من 1 من كل 5 نساء اعترفت بمقاطعة العلاقة الحميمة للتحقق من هواتفهن.

وقالت إنها مسألة وقت فقط قبل أن نبدأ فى رؤية إدمان الهاتف والهاتف يترجم إلى انهيار العلاقات والزواج، فيما كشف البحث أن 54% من الأشخاص فى العلاقات يعترفون بأنهم يفضلون صحبة هواتفهم الذكية على شركائهم، ويقول عدد مثير للقلق (46%) من الأشخاص إنهم يقضون ما بين 5 إلى 6 ساعات يوميًا على هواتفهم، مما لا يترك سوى القليل من الوقت الجيد لـ العلاقات".