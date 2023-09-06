تسريب اسعار Galaxy Tab S9 FE وليست منخفضة كما نطلب

لازالت أجهزة Galaxy Tab S9 FE قيد التسريبات ونحن ننتظرها بفارغ الصبر، على عكس كل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام اندرويد فإن أجهزة سامسونج دائمًا تكون ذا طبع خاص بسبب اهتمام سامسونج الكبير بالسوفتوير والمزايا التي تضعها في النظام، ووجود نسخة أرخص من الأجهزة اللوحية الرائدة لسامسونج أمر جيد جدًا، انا استعمل جهاز الـTab S7 FE واحبذ هذا الجهاز بسبب حصولي على مزايا عديدة من أجهزة سامسونج الغالية لكن في جهاز أرخص، ولكن مع تسريبات أسعار Tab S9 FE قد نُصاب بالإحباط بسبب ان الأسعار لا تبدو هينة، لنتحدث عن الأمر قليلًا.

أسعار Galaxy Tab S9 FE ليست منخفضة

لازلنا نتوقع اصدار أجهزة سامسونج المحمولة قبل نهاية العام، والتسريبات مستمرة حول الأجهزة الجديدة، التسريبات الحالية تتحدث عن الأسعار والتي لا تبدو هينة بالكامل، فحسب التسريبات فسعر النسخة العادية من التابلت سيدا من سعر 550 يورو ما يعادل 595 دولار، لذاكرة داخلية 128GB وذاكرة وصول عشوائي 6GB بدون دعم للـSIM؛ أي لنسخة WiFi فقط، بينما النسخة الـPlus بدون شريحة اتصال وبذاكرة داخلية 128GB وذاكرة وصول عشوائي 8GB سيبلغ سعرها 750 يورو ما يعادل 810 دولار.

بالمقارنة مع Tab S9 فأقل نسخة للـTab S9 بسعر 900 يورو/971 دولار، والـPlus بسعر 1119 يورو/1208 دولار والـUltra بسعر 1339 يورو/1446 دولار، وعلى الرغم ان الأسعار اقل بفارق، لكن الفارق غير كبير للدرجة التي توقعناها، اعني رغم عدم ارتفاع أسعار الأجهزة الا انها أغلى من الشكل المتوقع للتابلت، لأن هذه أسعار اقل نسخ بالتالي بإضافة دعم شريحة الاتصال او اضافة ذاكرة أكبر فالأمر سيكون أصعب بعض الشيء.

لازالت تسريبات الأجهزة مستمرة وقد حصلنا على تسريبات تخص المواصفات منذ فترة قريبة والتي تحدثت بأن الأجهزة ستحمل معالجات Exynos 1380 مع ذاكرة داخلية 128GB ومستشعر بصمة جانبي، بينما يصدر Galaxy Tab S9 FE بكاميرا خلفية وحيدة وشاشة اصغر فالنسخة الـPlus ستحصل على شاشة أكبر وكاميرا خلفية مزدوجة، ولكن بهذه الأسعار فالأجهزة اغلى من أجهزة منافسة مثل Xiaomi Pad 6 وOnePlus Pad.

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