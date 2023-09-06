شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوت جديد لتنظف الأسطح المتسخة.. تعرف على تفاصيل الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت SwitchBot مكنسة وممسحة الروبوتية تعرف بـ S10 والتى تم الكشف عنها في IFA 2023 في برلين.

وفقا لما ذكره موقع the verge، يتميز الروبوت، بمحطة إعادة تعبئة المياه الأوتوماتيكية التي تتخلص من خزانات المياه الضخمة والتي أصبحت السمة المميزة لمنظفات الأرضيات.

وعلى عكس تلك النماذج التي تقوم بالتنظيف والتجفيف في "حوض" صغير، يحتوي SwitchBot S10 على ممسحة فرشاة أسطوانية داخلية تقوم بتنظيفها باستخدام طريقة الممسحة أثناء التنظيف بالمكنسة الكهربائية، وهذا يعني عدم وجود مياه راكدة أو ممسحة غليظة حتى تصبح رائحتها كريهة.



الروبوت

لكن روبوت التنظيف الجديد SwitchBot يحل هذه المشكلة عن طريق إبقاء كل الماء والفوضى بعيدًا عن الأنظار والرائحة، وتتمتع بقوة الشفط التي تصل إلى 6500 باسكال، ونظام الملاحة بتقنية الليدار، وتجنب العوائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكان يعمل النموذج S10 في صالة العرض في برلين، ولعل الجزء الأكثر شيوعًا هو قاعدة التفريغ التلقائي، التي تشحن الروبوت وتفرغ سلة المهملات.

يحتوي SwitchBot على محطة مياه منفصلة بدلاً من خزانات المياه الكبيرة، وتقوم هذه المضخة المدمجة التي تعمل بالبطارية بتوصيل المياه من الأنابيب الخاصة بك إلى الروبوت وتصريف المياه القذرة، كما تستخدم المحطة فقط كمية صغيرة من البطارية لتشغيل المضخة ويمكن للروبوت أن يقوم بشحنها عكسيًا.

أظهر لي شون تان من SwitchBot عرضًا توضيحيًا لجهاز S10 وهو يمتص دقيق الشوفان ثم يودعه في سلة المهملات الفارغة تلقائيًا، ثم استخدمت محطة المياه المنفصلة لملء نفسها وتصريف المياه بعد اتساخ الممسحة.

كانت عملية إعادة الملء باستخدام زوج من زجاجات المياه التي كانت تقف في مكانها بسبب عدم وجود سباكة في أرضية المعرض التجاري – سلسة وسريعة. وبعد إضافة بعض السائل الملون إلى الممسحة القابلة للإزالة لمحاكاة الأوساخ، قام الروبوت بتدوير محركه، وتنظيف الممسحة، وتصريف المياه القذرة في زجاجة ثانية.