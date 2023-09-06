شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 200 عالم يوقعون على رسالة لإجراء أبحاث عاجلة لطرق احتجاز ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أكثر من 200 عالم على رسالة تدعو إلى إجراء أبحاث "مسؤولة" حول طرق احتجاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تسخين الكوكب في محيطات العالم، حيث يريدون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المناخ، مع التأكد من أنهم لا يثيرون أي مشاكل جديدة من خلال الاعتماد على المحيطات للمساعدة في المعركة.



وبحسب موقع space الأمريكى، فقد دمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري الغلاف الجوى، كما أن غطاء التلوث هذا يؤدي بالفعل إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب ويسبب المزيد من الكوارث المناخية القاسية، وإحدى الطرق لمنع تغير المناخ من التفاقم هي إزالة بعض هذه الانبعاثات التاريخية من الغلاف الجوي

وتفعل المحيطات ذلك بالفعل من أجلنا، حيث تمتص وتحتفظ بالكربون أكثر بخمسين مرة من الغلاف الجوي. ماذا لو تمكن البشر من تعزيز هذه القدرة؟، وفي حين أن أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون المعتمدة على المحيطات تنطوي على إمكانات هائلة، إلا أن هناك مخاطر أيضًا."

هذا ما يريد العلماء فهمه بشكل أفضل، إلى جانب أي آثار جانبية قد تأتي مع العبث بكيمياء محيطاتنا. تعمل الشركات الناشئة بالفعل على تطوير تقنيات جديدة لعزل المزيد من ثاني أكسيد الكربون في البحر. ولكن لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن التأثير الذي قد يحدثه ذلك أو ما هي الاستراتيجيات التي قد تكون أكثر نجاحًا، كما تقول الرسالة .

وجاء في الرسالة: "على الرغم من أن أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون القائمة على المحيطات تنطوي على إمكانات هائلة، إلا أن هناك مخاطر أيضًا"، "ليس لدى المجتمع حتى الآن ما يكفي من المعلومات حول فعالية أو آثار أي نهج محدد، وبالتالي لا يستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامها على نطاق واسع."

وهناك مجموعة كاملة من الطرق لتعزيز قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون والاحتفاظ به. بعضها طبيعي، مثل استعادة النظم البيئية الساحلية التي تسحب ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي.

أما الاستراتيجيات الأخرى تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال، قامت شركتان ناشئتان في كاليفورنيا ببناء محطات تجريبية لتصفية ثاني أكسيد الكربون من المحيط. والفكرة هي أن إخراج ثاني أكسيد الكربون من محيطات العالم سيحررها لامتصاص المزيد من الغاز.

وهذة كلها جهود مبكرة جدًا، واختراق أعالي البحار ليس بديلاً عن منع انبعاثات الغازات الدفيئة من التراكم في الغلاف الجوي عن طريق التخلص من الوقود الأحفوري، كما يشعر بعض المدافعين عن البيئة بالقلق إزاء تقنيات ترشيح ثاني أكسيد الكربون الجديدة التي تلحق الضرر بالحياة البحرية.

وتدعو الرسالة اليوم إلى إجراء تجارب ميدانية محكمة لتقييم استراتيجيات إزالة الكربون، إلى جانب مراجعة النتائج من طرف ثالث، ويجب أيضًا وضع ضمانات لمعالجة أي "عواقب سلبية أو غير مقصودة" وسياسات شاملة لإشراك مختلف أصحاب المصلحة.

وقد وقعت بعض الأسماء الكبيرة في علوم المناخ والبيئة. ومن بين هؤلاء ديفيد كينج، كبير المستشارين العلميين السابق لحكومة المملكة المتحدة بين عامي 2000 و2007، كما قام بالتوقيع على الرسالة جيمس هانسن، عالم المناخ السابق في وكالة ناسا المشهور بتحذير العالم من تغير المناخ خلال شهادته أمام الكونجرس عام 1988 .

لقد تلقت المحيطات بالفعل ضربة قوية من تغير المناخ، وعلى سبيل المثال، تقضي موجة الحر في المحيط الأطلسي على الشعاب المرجانية في فلوريدا هذا الصيف.

ويشعر العلماء بالقلق الشديد بشأن الموت الجماعي لدرجة أنهم سارعوا لإخراج الشعاب المرجانية من البحر للاحتفاظ بها في مختبرات برية حتى يصبح من الآمن إعادتها إلى الماء. وفي نهاية المطاف، فإن ما يحدث في الخارج يؤثر على المجتمعات الموجودة على الأرض أيضاً، وتوفر الشعاب المرجانية في فلوريدا منطقة عازلة مهمة من هبوب العواصف وموطنًا لآلاف الأنواع التي تعتبر مهمة للاقتصاد المحلي.

وتقول ديبورا إجليسياس رودريجيز، رئيسة قسم البيئة والتطور والأحياء البحرية بجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، التي وقعت على الرسالة: "لقد رأيت هذا الانخفاض الهائل في صحة المحيطات... إن عدم القيام بأي شيء هو أمر غير أخلاقي بالأساس".

وعندما يتعلق الأمر بدراسة طرق جديدة لاستخدام المحيطات لمعالجة تغير المناخ، تقول: "نحن بحاجة على الأقل إلى معرفة المخاطر والفوائد، ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا المساعدة في حل المشكلة التي خلقناها".