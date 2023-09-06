شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 14سيدعم ميزة Urtla HDR لتحسين الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن إصدار Android 14 من جوجل سيأتى بدعم ميزة "Urtla HDR"، حيث ستضيف دعمًا لتنسيق صور Urtla HDR ، وسيكون ذلك بمثابة ترقية كبيرة في جودة الصورة، وتوفر الميزة نطاقًا أوسع بكثير من معلومات السطوع والظل مقارنة بملفات Jpeg القياسية، حيث تم رصد الميزة مؤخرًا على سلاسل التعليمات البرمجية فى تطبيق صور جوجل (الإصدار 51.0.561138754).

وتوفر تقنية HDR، أو الصور ذات النطاق الديناميكي العالي، جودة صورة أفضل من SDR، أو النطاق الديناميكي القياسي، ويقال إنه يوفر نطاقًا أوسع من الألوان والسطوع، مما يعني أن مستخدمى صور جوجل سيكونون قادرين على رؤية درجات وألوان أفضل فى الصور، ويوفر تطبيق الصور حاليًا دعمًا لصور HDR، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي وقت سابق من هذا العام في فبراير، أعلنت جوجل عن طرح تأثير HDR لمقاطع الفيديو لمشتركي Google One، ويقال إن هذه الميزة تسمح للمستخدمين بتحسين السطوع والتباين لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يضيف تأثيرًا دراميًا.