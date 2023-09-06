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تكنولوجيا: 3 مميزات لن تصل لـ iOS 17 يوم الإطلاق.. AirDrop ضمنها

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القاهرة - سامية سيد - أصبح نظام التشغيل iOS 17 على وشك الوصول، مع ميزات مثل StandBy وتقييمات الصحة العقلية وغيرها، ومع ذلك، سيتعين علي المستخدمين الإنتظار للحصول على بعض التجديدات، ففي معاينة نظام التشغيل iOS 17 من أبل، تسرد العديد من الميزات على أنها "ستأتى فى وقت لاحق من هذا العام"، فيما يلي الميزات التى لن تكون متاحة فى يوم الإطلاق:

 

تحديثات AirDrop

سيستمر إرسال المحتوى الذي تشاركه عبر AirDrop إذا ابتعدت عن نطاق AirDrop، طالما قمت أنت والمستلم بتسجيل الدخول إلى iCloud، في حين أن إنهاء عمليات النقل عندما تكون بعيدًا لن يكون متاحًا عند الإطلاق، فإن ميزات AirDrop الأخرى ستكون: وضع الهواتف بالقرب من بعضها البعض لبدء عملية نقل AirDrop، بالإضافة إلى سلامة الاتصالات وتحذيرات المحتوى الحساس.


Journal app

تعد شركة Apple بإصدار "تطبيق جديد للكتابة والتذكر" أو Journal app في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتيح تدوين الملاحظات وإضافة الوسائط مثل الموسيقى والصور والتسجيلات الصوتية إلى الإدخالات، سيقترح جهاز iPhone الخاص بك لحظات لا تنسى، ويمكنك قفل دفتر اليومية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الوصول إليها.

 

تعاون أبل ميوزيك

أخيرًا، لن يتوفر تحديث Apple Music حتى الآن، ومع ذلك، ستتمكن قريبًا من دعوة الأصدقاء إلى قوائم التشغيل الخاصة بك لإضافة الأغاني أو إعادة ترتيبها أو إزالتها، وستتمكن أيضًا من الرد على اختيارات الأغاني باستخدام الرموز التعبيرية.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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