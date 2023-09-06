تكنولوجيا: جوجل قد تصدر Android 14 في نفس يوم إعلان Pixel 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظل نظام Android 14 في المرحلة التجريبية منذ عدة أشهر، وقد جعلتنا جوجل نعتقد في البداية أن الإصدار النهائي المستقر سيصدر في وقت ما في شهر أغسطس، تمامًا مثل ما حدث في العام الماضي مع Android 13.

ومع ذلك، يبدو ان الأمر ليس كذلك، حيث تمت إضافة المزيد من الإصدارات التجريبية إلى دورة الإصدار، وعند هذه النقطة افترض الجميع تقريبًا أن الإصدار الثابت سيأتي في شهر سبتمبر.

كان يوم أمس عيد العمال في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه من المفترض أن يتم إصدار تحديث لنظام جوجل، إذ يتم إصدار هذه التحديثات بشكل عام في أول يوم اثنين من كل شهر ما لم تكن هذه عطلة في الولايات المتحدة، مثل الأمس، وفي هذه الحالة يتم تأخيرها إلى اليوم التالي.

وتقول الشائعات الآن أن جوجل أخرت الإصدار المستقر إلى شهر أكتوبر، في اللحظة الأخيرة. ومن المقرر الآن أن يتم إصداره في 4 أكتوبر، وهو بالمناسبة تاريخ إعلان جوجل الكبير التالي عن الأجهزة، حيث من المتوقع أن تكشف بالكامل عن Pixel 8 وPixel 8 Pro وPixel Watch 2.

من غير الواضح تمامًا سبب حدوث هذا التأخير، لكن الأمور لم تكن تسير على ما يرام في عالم Android 14 منذ بضعة أسابيع حتى الآن.

بالطبع، كل هذه مجرد شائعة، ولا يزال لدى جوجل الوقت لإثبات خطأها من خلال إصدار Android 14 قبل 4 أكتوبر.

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