تكنولوجيا: أبل تضيف أربعة ألعاب جديدة إلى Arcade هذا الشهر وتقوم بتحديث أكثر من 40 لعبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستضيف شركة أبل أربعة ألعاب جديدة إلى قائمتها على Arcade هذا الشهر، وستجلب تحديثات مثيرة للاهتمام لأكثر من 40 لعبة حالية أيضًا.

لنبدأ بالألعاب الجديدة، والتي سيتم إضافة أولها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لعبة My Talking Angela 2+، والتي سيتم اضافتها في 8 سبتمبر: وهي لعبة حيوانات افتراضية مقدمة من مطورين لعبةTalking Tom & Friends.



لعبة Japanese Rural Life Adventure، والتي ستصل في 15 سبتمبر: سيتم تقديم لعبة محاكاة الحياة المريحة بأسلوب فني رائع ومصمم بعناية.



لعبة Junkworld، والتي ستصل في 22 سبتمبر: وهي لعبة برج دفاع مشابهة لـ Bloons TD 6 مليئة بالمغامرات الجريئة والتضاريس المحفوفة بالمخاطر والرفاق المشكوك فيهم.



لعبة Cypher 007، قادمة في 29 سبتمبر: مستوحاة من 60 عامًا من التجسس، سيجتاز اللاعبون مناظر طبيعية تحتفل بعالم التجسس الشهير هذا، ويزورون بعض لحظات جيمس بوند الأكثر شهرة ومغامراته غير العادية.

علاوة على ذلك، ستحصل Hello Kitty Island Adventure على تحديث كبير في 29 سبتمبر، والذي سيتضمن “حدث Spooky Celebration” وسيتم تقديم شخصيات جديدة: Baku وCherry وBerry. هذه اللعبة هي اللعبة رقم 1 التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما تقول شركة أبل، ولديها تصنيف معجبين 4.9/5.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستحصل Jetpack Joyride 2 على وضعين جديدين للعبة بالإضافة إلى أحداث صغيرة.

ستتلقى ايضًا WHAT THE CAR؟ وCityscapes: Sim Builder وAngry Birds Reloaded والمزيد تحديثات كبيرة.

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