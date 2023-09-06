شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلانات الوظائف فى تيك توك تشير إلى ميزات اجتماعية تساعده للتنافس مع ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن TikTok جاهز لتقريب النظام الأساسى من شبكة اجتماعية كاملة كما رصدت أكسيوس، ونشرت الشركة قوائم وظائف جديدة للمناصب التي تركز على ميزات الشبكات الاجتماعية والرسائل المباشرة الموسعة، ويقرأ منشور "مدير المنتج - TikTok Social" أن الشركة تريد بناء "اتصالات اجتماعية هادفة بين المستخدمين".

ويقال إن قوائم الوظائف مرتبطة بالمخاوف داخل المنظمة بشأن الاحتفاظ بمشاركة المستخدمين وتنميتها. وأفاد موقع Axios نقلاً عن مصادر داخل الشركة: "داخل TikTok، هناك قلق من أن المستخدمين يشاركون مقاطع فيديو TikTok خارجيًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأخرى عندما يريدون مناقشتها مع الأصدقاء". وتقول إعلانات الوظائف لمهندسي الهاتف المحمول إن المرشحين سيركزون على "بناء منصة موثوقة وقابلة للتكيف تمكن المستخدمين من الالتقاء والتفاعل مع أصدقائهم الحقيقيين بسلاسة على TikTok، وتشجيعهم على مشاركة لحظات حياتهم مع بعضهم البعض والبقاء على اتصال بغض النظر من أين هم."

ويبدو أن توسيع ميزات المراسلة في TikTok له أهمية أساسية، و تعترف إحدى قوائم الوظائف لأحد قادة التكنولوجيا الخلفية بأن قدرة الشركة على المراسلة هي في "مهدها"، وفقًا لموقع Axios .

وقال هذا المنشور إن الشخص المعين سوف "يستكشف وينفذ حلولًا اجتماعية متنوعة" بينما يشير إلى إنشاء رسائل تمثل "حلًا اجتماعيًا مميزًا لـ TikTok".

وحققت TikTok نجاحها من خلال مقاطع الفيديو واسعة الانتشار ، حيث تقتصر الميزات الاجتماعية في الغالب على التفاعلات الطرفية مثل الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر، نظرًا لأن المنصات المنافسة مثل Instagram تدمج المزيد من الميزات المشابهة لـ TikTok ، يبدو من المنطقي أن ترد الشركة الجميل من خلال توسيع قدراتها الاجتماعية. ومع ذلك، فقد شددت على أن الفيديو يظل في قلب هويتها عند تجربة أشياء جديدة. وقال متحدث باسم TikTok لموقع Axios : "كوننا قناة ترفيهية كان دائمًا وسيظل جوهر نموذج أعمال TikTok حتى ونحن نجرب ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم".