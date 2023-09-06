مزايا جديدة لن تصدر مع iOS 17 لكن ستتأخر بعض الوقت

iOS 17 سيصدر في وقت قريب جدًا، تحديدًا بعد اطلاق هاتف iPhone 15 الذي سيصدر في الثاني عشر من شهر سبتمبر لهذا العام، وهناك الكثير من المزايا التي تحدثنا حولها والتي يتوقع ان تصدر في النظام الجديد، ولكن على أي حال فهناك أخبار بأنه ليست كل المزايا ستصدر مع اطلاق النظام، أي أن جزء من مزايا النظام ستتأخر حتى نهاية العام، فما هو هذا الجزء؟ هذا ما سنتحدث عنه الآن.

اصدار iOS 17 في وقت قريب

نظام ابل لهواتفها الذكية اقترب من الإطلاق بشكل نهائي الى المستخدمين، بعد فترة طويلة ظل النظام فيها قيد التجربة، وهو الآن شبه مستقر لأن يصل الى الجميع بشكل رسمي، وكعادة ابل فهي تطلق تحديث النظام كل عام بعد اطلاق الهاتف الأجدد بفترة بسيطة جدًا، وعلى غرار تحديثات ابل فهناك بعض المميزات التي تم الإعلان عنها في WWDC 2023 ولن تصدر مع الإطلاق النهائي للنظام، فما هي هذه المميزات؟

تطبيق Journal الجديد

تطبيق Jorunal الجديد احد اضافات iOS 17 الجديدة، وهو عبارة عن تطبيق يجمع لك ذكرياتك، يمكنه انشاء مفكرة خاصة بك تجمع صورك القديمة ليذكرك بها، يمكن للتطبيق اقتراح عليك أي صور او موسيقى او تمارين او أي شيء آخر لتقوم بكتابة كل شيء في المفكرة الخاصة بك التي يساعدك فيها هذا التطبيق، هذا التطبيق للأسف لن يصدر مع التحديث بل سينتظر بعد الوقت الى وقت لاحق هذا العام.

تحديثات AirDrop

ميزة AirDrop على هواتف الأيفون وصل اليها تحديثات كبيرة مثل امكانية مشاركة شكل شاشة الاتصال عن طريق ميزة NameDrop وامكانية مشاركة مجموعة من الملفات لاسلكيًا عن طريق تقريب هاتفين ببعضهما البعض، وأخيرًا امكانية استكمال ارسال الملفات عن طريق الانترنت حتى ان ابتعد الجهازان عن بعض، الميزة الأخيرة هذه كانت تسمح لك ببدأ نقل الملفات عن طريق AirDrop ومن ثم عندما تبتعد عن المُستقبل يمكن للإرسال ان يستمر عن طريق الإنترنت، ولكن أيضًا هذه المزايا ستصل في وقت لاحق ومتأخر من العام لن تصل مباشرة الى الهواتف مع iOS 17

قوائم التشغيل التعاونية على Apple Music

آخر المزايا التي ستؤجل بعد iOS 17 هي أحد المزايا الخاصة بـApple Music، التي سيحصل على ميزة التعاون في قوائم التشغيل، حيث يمكنك انشاء قائمة تشغيل وتدعو اليها أصدقائك ليقوموا بالتعديل عليها واضافة الأغاني وازالتها واعادة ترتيب القائمة، التعاون في ترتيب قوائم التشغيل كان ميزة منتظرة في iOS منذ فترة طويلة ولكن يبدو ان الانتظار لن يتوقف الآن فهذه الميزة كما اعلنت Apple لن تصدر مع النظام بل في وقت لاحق من هذا العام.

الخلاصة

خطة Apple المبدأية ان هذه المزايا لن تصل مع iOS 17 وقت الإطلاق، لكن قد يتغير الأمر في وقت لاحق وقد تغير Apple خططها بعد ذلك، تبقى وقت ضئيل على الإطلاق، وفي الغالب فهذه المزايا الثلاثة لن تهبط مع الإطلاق وستؤجل بعض الشيء حتى تقوم Apple بتحسينهم بعد ذلك تحديث آخر.

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