تكنولوجيا: ‏Fire-Boltt تطلق ساعة Phoenix AMOLED Ultra Ace مع شاشة 1.43 بوصة ودعم البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن ساعة Fire-Boltt Phoenix AMOLED Ultra Ace الذكية في الهند. وتعتبر Phoenix AMOLED Ultra Ace ساعة ذكية تدعم البلوتوث وتتميز بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة.

تتميز هذه الساعة ايضًا بتصميم قرص دائري مع هيكل معدني وتاج دوار أيضًا. كما تحتوي Phoenix AMOLED Ultra Ace على حزام معدني متوفر بألوان مختلفة.

ويأتي إطلاق الساعة الذكية في أعقاب إعلان الشهر الماضي عن Fire-Boltt Commando. وتبلغ دقة شاشة الساعة 466 × 466 بكسل.

علاوةً على ذلك، يوفر الميكروفون ومكبر الصوت المدمجان الوضوح عند إجراء أو استقبال المكالمات عبر البلوتوث. كما تدعم الساعة المساعد الصوتي وتطبيق Fire-Boltt Health Suite.

يتميز جناح الصحة بمعدل ضربات القلب وSPO2 وتتبع النوم. وهناك أيضًا أكثر من 110 وضعًا رياضيًا والعديد من الألعاب المدمجة.

يمكنك الوصول إلى سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريع ومزامنة جهات الاتصال مع الساعة الذكية. وهناك إشعارات ذكية وتحديثات الطقس والتحكم في الموسيقى والكاميرا وغيرها من الملحقات مثل ساعة التوقف والمنبه والمؤقت.

تتوفر ساعة Fire-Bolt Phoenix Ultra Ace الذكية الجديدة باللون الذهبي والفضي والأسود بسعر 2499 روبية (~ 30 دولارًا) ويمكن شراؤها مباشرة من موقع Fire-Boltt.

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