تكنولوجيا: منصة YouTube تبدأ في الاختبار العام لـ Playables

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد توجهات YouTube نحو الموسيقى والتلفزيون والبث المباشر للألعاب والبودكاست، بدأت الخدمة الآن في اختبار عام لمبادرة “Playables” الخاصة بها، والتي تضيف الألعاب إلى منصة YouTube.

تم الإبلاغ عن وجود Playables على YouTube لأول مرة في وقت سابق من هذا العام باعتبارها “منتجًا لممارسة الألعاب عبر الإنترنت“. وفي ذلك الوقت، لم تتوفر سوى القليل من التفاصيل، حيث كان يتم اختبارها من قبل الموظفين فقط.

والمعلومة الوحيدة الأخرى التي تم الإبلاغ عنها هي أن إحدى الألعاب التي تم اختبارها كانت “Stack Bounce”، وهي لعبة متاحة أيضًا للعب من خلال GameSnacks من جوجل.

وقد قامت منصة YouTube اليوم بتحديث قائمة الاختبارات والميزات التجريبية التي تتغير باستمرار للإعلان عن طرح Playables الآن على عدد محدود من المستخدمين في البداية.

لذا، إذا كنت من بين هذه المجموعة، فستحتوي صفحتك الرئيسية على YouTube على قسم جديد لـ Playables.

لسوء الحظ، لا تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى حول أنواع الألعاب المضمنة كجزء من برنامج Playables، مثل ما إذا كان ينبغي لنا أن نتوقع رؤية لعب أكثر تقدمًا مما تقدمه GameSnacks أو كيف يمكن لمطوري الألعاب المهتمين المشاركة.

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