تكنولوجيا: Vivo تدعم هواتف Vivo X100 Pro وX100 Pro Plus بمعايير IP68

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo مؤتمر قبل نهاية هذا العام لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Vivo X100، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن هواتف Vivo X100 Pro وX100 Pro Plus تأتي بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

قدمت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” خلال الفترة الماضية تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Vivo X100.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن إصدارات Pro من السلسلة المرتقبة تأتي بمعايير IP68.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هواتف Vivo X100 Pro وX100 Pro Plus تأتي بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أيضاً تدعم Vivo الإصدارات الثلاثة باثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، مع محرك X-Axis صفي، وماسح IR Blaster.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن Vivo تقدم هواتف Vivo X100 وX100 Pro بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر نوفمبر هذا العام، بينما تطلق الشركة إصدار X100 Pro Plus بشكل منفصل في بداية العام المقبل.

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