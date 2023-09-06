شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى يحول "كلمات الأغانى" المجانية إلى ميزة مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ العديد من مستخدمى سبوتيفاى أنهم لاحظوا أن كلمات الأغانى داخل التطبيق، والتى تظهر أسفل الأغنية قيد التشغيل، أصبحت الآن مقفلة تحت نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

قال هؤلاء المستخدمون إنهم شاهدوا إشعار يقول: "استمتع بالكلمات على Spotify Premium" وهى مصحوبة برابط للتسجيل.

تشير التقارير إلى أن الهدف قد يكون جذب المزيد من المستخدمين للاشتراك فى خدماتها المدفوعة.

وليس من الواضح ما هو الاتجاه الذى قد تسلكه هذه الميزة فى النهاية، هل تصبح مدفوعة الأجر أم تظل مجانية.

ولكن من المؤكد أن الشركة تقوم بالتجربة لأنها تتطلع إلى إنشاء ميزات قد يدفع المستخدمون مقابلها، مثل سعر Premium.

وقامت سبوتيفاى فى وقت سابق من هذا العام، برفع أسعار الاشتراك فى العديد من البلدان.