شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة الحسابات المتعددة على أندرويد بشكل تجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح واتساب ميزة الحسابات المتعددة كنسخة تجريبية على نظام Android، ما يعنى أن تطبيق واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بالوصول إلى حسابين من هاتف واحد، ووفقاً لموقع gadgets360 وتم رصد التطبيق، وهو يختبر ميزة الحسابات المتعددة لهواتف Android.

طرح تطبيق واتساب ميزات جديدة لقاعدة مستخدميه، أبرزها إضافة إمكانية مشاركة الصور والفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أيضًا أن يختبر التطبيق واجهة Android جديدة مع شريط قائمة سفلي مشابه لما كان لدى نظيره iOS.

يشير تقرير WABetaInfo إلى أن المزيد من مستخدمى الإصدار التجريبى على نظام Android يمكنهم الآن الوصول إلى ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب، حيث يتوفر هذا حاليًا لتطبيق واتساب التجريبي لمستخدمي Android 2.23.18.21 .

في الأسابيع المقبلة، من المرجح أن تتم ترقية التطبيق إلى الإصدار الثابت مع ميزة الحسابات المتعددة، تفيد هذه الميزة الأشخاص الذين لديهم أرقام مختلفة لدول أو مناطق مختلفة أو للأشخاص الذين لديهم اتصالات متعددة، مثل العمل والاستخدام الشخصي، قد يجدون هذه الميزة مفيدة.

فى الوقت الحالى، يجب أن يكون لدى المستخدمين أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android وجهاز Android متوافق حتى يتمكنوا من استخدام ميزة الحسابات المتعددة، ويمكنهم إنشاء حساب جديد عن طريق تحديد خيار إضافة حساب في قائمة الإعدادات بعد قيامهم بتفعيل الميزة، وبعد ذلك، يمكنهم إدخال رقم هاتف الحساب الجديد والمتابعة وفقًا للمطالبات، وإلى أن يتم تسجيل الخروج، يظل هذا الحساب الجديد نشطًا على الجهاز.

سيكون لكل حساب واتساب إعداداته الخاصة وسجل الدردشة والإشعارات، ومن خلال تحديد مغير الحساب في قائمة الإعدادات، يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات.