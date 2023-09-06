تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تصميم سماعة Samsung Galaxy Buds المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت بعض التقارير على بدء تطوير إصدار جديد من السماعات اللاسلكية من سلسلة Galaxy Buds، ولقد أشارت التسريبات إلى أن الإصدار القادم ينطلق بعنوان Galaxy Buds FE، ولقد رصد السماعة في الصور الحية بالفعل.

رصدت سماعة سامسونج القادمة في قاعدة بيانات “Radio Research” بنموذج رقم SM-R400N، حيث أعتمدت السماعة اللاسلكية في 22 من شهر أغسطس، كما ظهرت السماعة اللاسلكية في صور حية تقدم نظرة أولية على تصميم هذا الإصدار.

ويختلف تصميم سماعة Galaxy Buds الجديدة التي تظهر في الصور الحية عن التصميم المميز للإصدارات التي قدمت من العملاق الكوري خلال السنوات الأخيرة.

كما يظهر الإصدار الجديد بتصميم داخل الأذن يحاكي سماعات Galaxy Buds وBuds Plus، أيضاً تأتي السماعة بتصميم أكبر من سماعات Galaxy Buds 2 وBuds 2 Pro، حيث يظهر الإصدار الجديد بتصميم دائري.

أيضاً تظهر السماعة بتصميم مطاطي معتم في الجزء السفلي من السماعة، كما تأتي بتصميم يضم جناح خارجي لدعم تثبيت السماعة اللاسلكية بشكل أفضل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا العام للإعلان عن هاتف Galaxy S23 FE.

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