شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تطلق مركبة القمر فى مهمة Artemis التابعة لناسا عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم استراليا إرسال مركبة جوالة إلى القمر لأول مرة بعد سنوات قليلة من الآن، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وستضع مركبة روبوتية في إحدى مهام القمر أرتميس التابعة لناسا ، على أن يتم الإطلاق في عام 2026، وفقًا لوكالة الفضاء الأسترالية.

وكتبت الوكالة في بيان "بالاعتماد على خبرة أستراليا الرائدة عالميًا في العمليات عن بعد، ستقوم المركبة بجمع التربة القمرية المعروفة باسم الثرى" وستحاول وكالة ناسا استخراج الأكسجين من العينة ، وهذه خطوة أساسية نحو وجود بشرى مستدام على القمر .

وليس للمركبة اسم حتى الآن، لكن وكالة الفضاء الأسترالية تعمل على ذلك، وأطلقت الوكالة للتو مسابقة لتعليق لقب على الروبوت الرائد، ويمكنك المشاركة إذا كنت مقيمًا في أستراليا.

ولديك حتى 20 أكتوبر لإرسال مشاركتك وستختار وكالة الفضاء الأسترالية المرشحين الأربعة المفضلين لديها من العروض العامة، ثم تقدم القائمة المختصرة للتصويت العام، وسيتم الإعلان عن الفائز في أوائل ديسمبر.

وتعمل وكالة ناسا على تأسيس وجود بشري دائم ومستدام على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020 عبر برنامج أرتميس، ويقول مسؤولو ناسا إن المهارات والمعرفة المكتسبة في القيام بذلك ستمكن من تحقيق القفزة العملاقة التالية للبشرية، وهي مهمة مأهولة إلى المريخ .

وأطلقت ناسا مهمة أرتميس واحدة حتى الآن - أرتميس 1 ، والتي أرسلت مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة إلى مدار القمر والعودة في أواخر العام الماضي. وتستعد الوكالة لإرسال أربعة رواد فضاء حول القمر على متن مركبة أرتميس 2 ، والتي من المقرر أن تنطلق في أواخر عام 2024.

المهمة التالية بعد ذلك، أرتميس 3 ، ستنزل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أواخر عام 2025 أو 2026، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

تستفيد ناسا من مجموعة متنوعة من الشراكات التجارية والدولية لتحقيق أهداف أرتميس الطموحة، كما يظهر إدراج المركبة الأسترالية في مهمة قادمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر وكالة الفضاء الأوروبية وحدة خدمة أوريون، وستكون مركبة ستارشيب من الجيل التالي التابعة لشركة سبيس إكس أول مركبة هبوط مأهولة على سطح القمر في البرنامج.