شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقع صفقة مع شركة Arm لتكنولوجيا الرقائق تمتد حتى عام 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة Apple صفقة جديدة مع شركة Arm لتكنولوجيا الرقائق وتمتد الصفقة إلى ما بعد عام 2040، وفقًا لوثائق الطرح العام الأولي لشركة Arm المقدمة يوم الثلاثاء الماضي، كشفت شركة Arm عن الأسعار علي أن يكون طرحًا عامًا أوليًا بقيمة 52 مليار دولار والذي سيكون أكبر صفقة من نوعها في الولايات المتحدة هذا العام.

وقالت شركة Arm إن شركة SoftBank Group المالكة لشركة Arm تخطط لعرض 95.5 مليون سهم إيداع أمريكي للشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة مقابل 47 دولارًا إلى 51 دولارًا للسهم الواحد، وفقاً لموقع gadgets360.

وتمتلك شركة Arm الملكية الفكرية وراء هندسة الحوسبة لمعظم الهواتف الذكية في العالم، والتي ترخصها لشركة Apple والعديد من الشركات الأخرى، وتستخدم شركة Apple تقنية Arm في عملية تصميم شرائحها المخصصة لأجهزة iPhone وiPad وMac.

وكانت شركة Apple من بين عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي استثمرت في الطرح العام الأولي لشركة Arm بقية 735 مليون دولار، وكانت رويترز الأسبوع الماضي أول من أكد أن شركة أبل كانت من بين المستثمرين الاستراتيجيين الذين وافقوا على شراء الأسهم.

ولم يتم ذكر الصفقة التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء في وثائق الطرح الأولي للاكتتاب العام السابقة لشركة Arm والتي تم الإعلان عنها في 21 أغسطس، مما يعني أنه تم توقيع الصفقة بين ذلك الحين و5 سبتمبر.