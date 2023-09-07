شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما لا يمكن توقعه فى حدث Apple "Wonderlust" فى 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر إقامة المؤتمر السنوي لشركة Apple يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، حيث من المنتظر أن تكشف الشركة النقاب عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة، وApple Watch Series 9، والجيل الثاني من Apple Watch Urtla، وقد يوفر أيضًا بعض المنتجات الجديدة الإضافية، ولكن هناك عددًا قليلاً من الأجهزة القادمة التي يُشاع عنها والتي لا نتوقع ظهورها هذا الشهر.

للمساعدة في تحديد التوقعات قبل مؤتمر أبل، عرض موقع macrumors، قائمة بالمنتجات التي من غير المرجح أن تعلن عنها شركة أبل في سبتمبر، بل في وقت لاحق من العام أو في عام 2024 وما بعده.

أجهزة Mac التي تعمل بتقنية M3

تعمل شركة أبل على تطوير أجهزة Mac جديدة مدعومة بشريحة M3 من الجيل التالي للشركة، والمبنية على 3 نانومتر الخاصة بشركة TSMC، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بشريحة M2 المستندة إلى 5 نانومتر والتي تعتمد عليها أحدث موديلات Mac من أبل.

من المتوقع أن تصل أول أجهزة Mac الجديدة التي تعمل بنظام M3 من Apple فى وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لمصادر مراسل بلومبرج، مارك جورمان، فإن حدث أكتوبر سيتبع إعلان سلسلة iPhone 15 من Apple في سبتمبر، وتشير حالة تشكيلة منتجات Apple الحالية إلى أنها ستركز على أجهزة Mac الجديدة المزودة بشرائح M3.

نظرًا لأن شركة Apple أطلقت طرازات MacBook Pro جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة في يناير، ومؤخرًا طرازات MacBook Air وMac Studio وMac Pro الجديدة مقاس 15 بوصة في يونيو، يعتقد جورمان أن أول المستفيدين من شريحة M3 الجديدة سيكونون أجهزة iMac مقاس 24 بوصة التالية، وMacBook Air مقاس 13 بوصة، وMacBook Pro مقاس 13 بوصة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تصل طرازات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بشرائح M3 في أوائل عام 2024، والتي تتميز بشرائح M3 Pro وM3 Max، وفقًا لجورمان.

ويُعتقد أيضًا أن شركة Apple تختبر بشكل نشط إصدار M3 من جهاز Mac mini، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يصل حتى وقت ما من العام المقبل.

أجهزة آيباد جديدة

من المتوقع أن تطلق شركة Apple طرازات iPad Pro جديدة تعمل بنظام M3 مع شاشات OLED وملحق Magic Keyboard المعاد تصميمه، ولكن من غير المتوقع أن تظهر هذه الأجهزة لأول مرة حتى ربيع أو أوائل صيف عام 2024.

أما بالنسبة لجهاز iPad mini، الذي تم تحديثه آخر مرة في عام في سبتمبر 2021، قال محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo في يناير، إن النموذج التالي من المرجح أن يدخل الإنتاج الضخم في الربع الأول من عام 2024، وفي ذلك الوقت، قال أيضًا إنه قد لا تكون هناك إصدارات جديدة من iPad في الأشهر التسعة إلى الـ 12 التالية.

وفقًا لجورمان، تعمل شركة Apple على تطوير جهاز iPad Air جديد بمواصفات محسنة، لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا يشير إلى موعد إصداره، وقامت Apple بتحديث iPad Air آخر مرة في مارس 2022.

4 iPhone SE

كانت الشائعات المتعلقة بخطط Apple للجيل التالي من iPhone SE مختلطة ، مع الكثير من الجدل حول متى سنرى الجيل الرابع من iPhone SE وما إذا كنا سنرى بالفعل.

تشير أحدث الشائعات إلى أن iPhone SE سيكون مشابهًا لجهاز iPhone 14، حيث يتميز بتصميم كامل الشاشة مع Face ID بدلاً من Touch ID، ومنفذ USB-C، وكاميرا خلفية واحدة، وزر "Action" ليحل محل كتم الصوت.

لا نتوقع ظهور هاتف iPhone SE جديد لأول مرة هذا العام أو حتى العام المقبل، ويبدو أنه سيتم إطلاقه في عام 2025 على أقرب تقدير، ربما يكون أحد الأجهزة الأولى التي تحتوي على شريحة مودم من تصميم Apple.

نظارة Vision Pro

يمثل Vision Pro أول دخول للشركة في فئة منتجات جديدة منذ Apple Watch 2015، مع ما يسمى بجهاز "الحوسبة المكانية" الذي تم الإعلان عنه في WWDC 2023 في يونيو، وفقًا لشركة أبل، سيتم طرح Vision Pro للبيع في أوائل عام 2024، وهو ما يعني على الأرجح من يناير إلى أواخر أبريل، مع وجود فرصة خارجية لوصوله في مايو.