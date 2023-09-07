شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ألعاب شهر سبتمبر لمستخدمى Xbox Games Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تحديث لمستخدمي Xbox بشأن ما سيأتي في شهر سبتمبر على Xbox بما في ذلك إصدارات اليوم الأول لـ Game Pass وتفاصيل Xbox Series S 1TB وإطلاق Xbox Game Pass Core، وإليك كل ما سيأتي إلى Xbox هذا الشهر.

ألعاب جديدة قادمة إلى Xbox وفقًا لمنشور Xbox Wire الرسمي، ستأتي العديد من الألعاب الجديدة إلى منصة Xbox هذا الشهر، يتضمن ذلك Starfield وMythforce وThe Crew Motorfest والمزيد، وفيما يلى قائمة كاملة مع تواريخ إطلاقها:

Starfield – September 6

Mythforce – September 12

The Crew Motorfest - September 14

Gloomhaven - September 18

Lies of P – September 19

Mortal Kombat 1 – September 19

Party Animals – September 20

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - September 26

El Paso, Elsewhere – September 26

Cocoon – September 29

EA Sports FC 24 – September 29

تفاصيل إطلاق Xbox Game Pass Core إلى جانب العناوين الجديدة التي تأتي إلى Xbox، ذكرت مايكروسوفت أيضًا أنه سيتم إطلاق Xbox Game Pass Core في 14 سبتمبر، والآن بعد أن أكدت الشركة بالفعل انتقال Xbox Live Gold إلى Xbox Game Pass Core وسيقوم الأعضاء الذهبيون الحاليون بذلك ينتقل تلقائيًا إلى اشتراك Xbox Game Pass Core.

سيقدم Xbox Game Pass Core، لمن لا يعلم، مزايا مشابهة تقريبًا لـ Xbox Live Gold والتي تتضمن وحدة تحكم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، وكتالوجًا يضم أكثر من 25 لعبة مثل Forza Horizon 4، وGrounded، وAmong Us، والمزيد، وصفقات وخصومات الأعضاء.