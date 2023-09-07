شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ألعاب شهر سبتمبر لمستخدمى Xbox Games Pass والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لمنشور Xbox Wire الرسمي، ستأتي العديد من الألعاب الجديدة إلى منصة Xbox هذا الشهر، يتضمن ذلك Starfield وMythforce وThe Crew Motorfest والمزيد، وفيما يلى قائمة كاملة مع تواريخ إطلاقها:
Starfield – September 6
Mythforce – September 12
The Crew Motorfest - September 14
Gloomhaven - September 18
Lies of P – September 19
Mortal Kombat 1 – September 19
Party Animals – September 20
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - September 26
El Paso, Elsewhere – September 26
Cocoon – September 29
EA Sports FC 24 – September 29
إلى جانب العناوين الجديدة التي تأتي إلى Xbox، ذكرت مايكروسوفت أيضًا أنه سيتم إطلاق Xbox Game Pass Core في 14 سبتمبر، والآن بعد أن أكدت الشركة بالفعل انتقال Xbox Live Gold إلى Xbox Game Pass Core وسيقوم الأعضاء الذهبيون الحاليون بذلك ينتقل تلقائيًا إلى اشتراك Xbox Game Pass Core.
سيقدم Xbox Game Pass Core، لمن لا يعلم، مزايا مشابهة تقريبًا لـ Xbox Live Gold والتي تتضمن وحدة تحكم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، وكتالوجًا يضم أكثر من 25 لعبة مثل Forza Horizon 4، وGrounded، وAmong Us، والمزيد، وصفقات وخصومات الأعضاء.
قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتحديث وحدة التحكم Xbox Series S بنسخة جديدة تتميز بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، أي ضعف مساحة Xbox Series S الأصلية، بخيار لون أسود كربوني جديد، حيث أن وحدة التحكم في الألعاب متاحة الآن وسيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأقدم بسعة 512 جيجابايت.
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