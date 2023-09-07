شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنفق ملايين الدولارات يوميًا لتدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستثمر شركة آبل ملايين الدولارات يوميًا في الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن The Information ، وبحسب ما ورد تعمل الشركة على نماذج متعددة للذكاء الاصطناعى عبر عدة فرق.

ويُطلق على وحدة Apple التي تعمل على الذكاء الاصطناعي للمحادثة اسم "النماذج التأسيسية"، وفقًا لتقارير The Information ، وتضم "حوالي 16" عضوًا، بما في ذلك العديد من مهندسي Google السابقين، ويديرها جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة Apple، والذي تم تعيينه في عام 2018 للمساعدة فى تحسين Siri ، ويُقال إن جياناندريا "أعرب عن شكوكه لزملائه حول الفائدة المحتملة لروبوتات الدردشة المدعومة بنماذج لغة الذكاء الاصطناعى.

وتعمل فرق إضافية في شركة Apple أيضًا على الذكاء الاصطناعي، ووفقًا للمعلومات تعمل وحدة الذكاء البصري على تطوير نموذج لتوليد الصور، وتقوم مجموعة أخرى بالبحث في "الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، الذي يمكنه التعرف على الصور أو الفيديو وإنتاجها بالإضافة إلى النص".

هذه النماذج يمكن أن تخدم مجموعة متنوعة من الأغراض وهناك روبوت محادثة قيد العمل من شأنه أن "يتفاعل مع العملاء الذين يستخدمون AppleCare"؛ آخر من شأنه أن يسهل المهام متعددة الخطوات باستخدام Siri.

ويقول المشاركون في تطويره لموقع The Information إن برنامج LLM الأكثر تقدمًا من Apple، والمعروف داخليًا باسم Ajax GPT، قد تم تدريبه على "أكثر من 200 مليار معلمة" وهو أقوى من OpenAI's GPT-3.5، وهو أساس الإصدار الأولي من ChatGPT الذي طرحت في العام الماضي، و تم إنشاء هذا النموذج في البداية للاستخدام الداخلي، وفقًا لتقارير سابقة من بلومبرج ، ولا يزال مغلقًا إلى حد ما داخل الشركة.