تكنولوجيا: شركة Corsair تطلق لوحة مفاتيح الألعاب الميكانيكية K70 CORE بسعر يبدأ من 699 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Corsair أحدث منتجاتها للألعاب، وهي لوحة المفاتيح الميكانيكية K70 CORE. وعلى ما يبدو، تتميز لوحة المفاتيح K70 CORE بمفاتيح حمراء دقيقة ومتينة، مع قوة تشغيل تبلغ 45 جرامًا ومسافة 1.9 ملم لضغطات مفاتيح سلسة تنتقل 4 ملم.

تتميز لوحة المفاتيح بعمر افتراضي متين يصل إلى 70 مليون ضغطة مفتاح. ويحتوي التصميم على لوحة علوية أنيقة منالألومنيوم وأغطية مفاتيح ABS مزدوجة اللون.

قامت Corsair أيضًا بدمج مادة مزدوجة الطبقة لتخفيف الضوضاء لتقليل الإزعاج أثناء اللعب. وتشمل لوحة المفاتيح على متعدد الوظائف يقع في الجزء العلوي الأيمن، إلى جانب مفاتيح الوسائط المتعددة القابلة للبرمجة، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى عناصر التحكم في مستوى الصوت والوظائف الأساسية الأخرى. ويمكن تخصيص إعدادات لوحة المفاتيح من خلال برنامج iCUE.

كما تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة RGB كاملة المفاتيح، ويمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 5 تكوينات إضاءة فريدة مع إعدادات RGB الديناميكية وإعادة تعيين المفاتيح وبرمجة مفاتيح الوسائط المتعددة من خلال برنامج iCUE.

توفر لوحة المفاتيح اتصالاً سلكيًا وتتضمن لوحة مفاتيح رقمية، مما يجعلها مناسبة لكل من الألعاب والاستخدام الاحترافي.

تأتي لوحة المفاتيح متاحة الآن حصرية للطلبات المسبقة على متجر Corsair الرئيسي JD.com، وتأتي بسعر 699 يوانًا (95 دولارًا).

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