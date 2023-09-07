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تكنولوجيا: إطلاق جهاز الباور بانك Anker Nano بقوة 22.5 واط وموصل USB-C مدمج في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق الباور بانك Anker Nano بقوة 22.5 واط مع موصل USB-C مدمج في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويأتي الجهاز مزودًا بمنفذي USB-C وأقصى خرج للطاقة يبلغ 22.5 واط.

تبلغ سعة الجهاز 5000 مللي أمبير وهو يأتي بموصل USB-C المدمج القابل للطي. كما تبلغ أبعاد جهاز الطاقة هذا 3.0 × 1.4 × 1.0 بوصة ويزن حوالي 100 جرام. ويمكن إعادة شحنه عبر منفذ USB-C كما، كما يدعم الشحن المار.

وعلى ما يبدو، فإن الجهاز قادر على شحن أجهزة مثل Samsung Galaxy S23 أو LG G8 بشكل كافٍ.

يتوفر Anker Nano (22.5 واط، موصل USB-C مدمج) باللون الازرق والاخضر والابيض والاسود والوردي. كما انه يحتوي على كابل USB-C إلى USB-C بطول 2 قدم للاتصال الممتد.

يأتي الجهاز متاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسعر 29.99 دولارًا (أو 25.99 جنيهًا إسترلينيًا).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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