تكنولوجيا: إطلاق جهاز الباور بانك Anker Nano بقوة 22.5 واط وموصل USB-C مدمج في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق الباور بانك Anker Nano بقوة 22.5 واط مع موصل USB-C مدمج في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويأتي الجهاز مزودًا بمنفذي USB-C وأقصى خرج للطاقة يبلغ 22.5 واط.

تبلغ سعة الجهاز 5000 مللي أمبير وهو يأتي بموصل USB-C المدمج القابل للطي. كما تبلغ أبعاد جهاز الطاقة هذا 3.0 × 1.4 × 1.0 بوصة ويزن حوالي 100 جرام. ويمكن إعادة شحنه عبر منفذ USB-C كما، كما يدعم الشحن المار.

وعلى ما يبدو، فإن الجهاز قادر على شحن أجهزة مثل Samsung Galaxy S23 أو LG G8 بشكل كافٍ.

يتوفر Anker Nano (22.5 واط، موصل USB-C مدمج) باللون الازرق والاخضر والابيض والاسود والوردي. كما انه يحتوي على كابل USB-C إلى USB-C بطول 2 قدم للاتصال الممتد.

يأتي الجهاز متاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسعر 29.99 دولارًا (أو 25.99 جنيهًا إسترلينيًا).

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