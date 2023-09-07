تكنولوجيا: رسميًا: هاتفي 13T و13T Pro من شاومي يحصلان على أربعة تحديثات لنظام أندرويد وخمس سنوات من تصحيحات الأمان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي بالأمس عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتفي 13T و13T Pro اللذين تم تسريبهما كثيرًا. وعلى ما يبدو، وسيتم الكشف عنهما في حدث خاص في برلين في 26 سبتمبر.

واليوم، بدأ مدير الاتصالات في شاومي Daniel Desjarlais الحملة التشويقية الرسمية للثنائي القادم من خلال الكشف عن أنهما سيحصلان على أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد بالإضافة إلى خمس سنوات من تصحيحات الأمان.

وبهذه الخطوة، تتماشي شركة شاومي مع شركة سامسونج ، ولكن هناك نقط مهمة يجب ذكرها. إذ ستصدر شركة سامسونج تحديثات أمنية شهرية لجميع أجهزتها المتطورة، بينما ترسل شاومي تحديثًا كل شهرين، وليس هناك سبب يجعلنا نعتقد أن ذلك سيتغير بالنسبة إلى 13T و13T Pro.

كما ان أول ترقية رئيسية هي Android 14، لذلك سيتم تغطيتها فقط حتى Android 17.

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