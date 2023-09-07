شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يدعم الآن الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج قبل بضعة أسابيع،أن واتساب كان بصدد طرح مشاركة الصور عالية الدقة، وسيتبعها الفيديو عالي الدقة قريبًا، واعتبارًا من اليوم اكتملت العملية وأكدت شركة ميتا لموقع The Verge أن الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة متاحة للجميع.

وقال المتحدث باسم واتساب، إيلي هيتريك، لموقع The Verge في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني : "لقد تم نشر كل من الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة على مستوى العالم".

ونشرت الشركة أيضًا مقطع فيديو ترويجيًا لـ Threads في وقت سابق من اليوم لتشجيع المستخدمين على "مشاركة اللحظات الملحمية" مع الميزة الجديدة، والتي كانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

بعد تحديد صورة أو مقطع فيديو لإرساله من ألبوم الكاميرا، من المفترض أن ترى زر "HD" أعلى الشاشة (على يسار أداة الاقتصاص). بمجرد تحديد هذا، ستظهر قائمة تطالبك بتحديد "الجودة القياسية" أو "جودة HD".

إذا كنت لا ترى هذا الزر بعد، فاحذر - فقد اضطررت إلى إعادة فتح متجر التطبيقات عدة مرات قبل أن يظهر خيار التحديث أخيرًا.

في السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب فقط إرسال الصور بجودة مضغوطة للغاية، مما أعطى التطبيق عيبًا كبيرًا مقارنة بالخدمات المنافسة مثل iMessage.

تأتي الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وسط عدد من التحديثات المهمة الأخرى التي يبدو أنها ستجعل واتساب أكثر قدرة على المنافسة فى مجال الأعمال، وأصدرت Meta مؤخرًا إصدارًا أصليًا من التطبيق لنظام التشغيل macOS، والذي يدعم مكالمات الفيديو لما يصل إلى ثمانية مشاركين والمكالمات الصوتية لما يصل إلى 32 مشاركين.

وقد أصبحت مشاركة الشاشة متاحة حديثًا للنظام الأساسى، وكذلك الدردشات الجماعية غير المسماة.