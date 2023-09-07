شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يدرسون انحراف القطب المغناطيسى الشمالى للأرض نحو الساحل الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكرت أكاديمية العلوم الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن العلماء يرون أنه من الضرورى إجراء البحوث والاستفادة على مدار العام من إمكانات محطة "جزيرة سامويلوفسكي" العلمية في دلتا نهر لينا شمال شرقي سيبيريا، مضيفة أن القياسات ستتطلب على مدار العام تنظيم مختبر مغناطيسي وبناء منشآت جديدة خاصة به لتتيح فرصة لدراسة تفاصيل عملية تحرك القطب الشمالي المغناطيسي في اتجاه ساحل القطب الشمالي الروسي.

ويعتزم العلماء أيضا تنظيم البحوث التطبيقية في مجالات الطاقة المتجددة وعلوم المواد وتحقيق الأرصاد في منطقة القطب الشمالي من محطة "جزيرة سامويلوفسكي".

ويذكر أن محطة "جزيرة سامويلوفسكي" أنشئت في دلتا نهر لينا عام 2010، وهي محطة حديثة وحيدة في روسيا تتخصص في دراسة القطب الشمالي.

وتجري في دلتا نهر لينا البحوث في مجال علم الزلازل، والاستكشاف الزلزالي على عمق صغير والتصوير المقطعي الكهربائي، وعلم النبات الجيولوجي، وقياس الحرارة والكيمياء الجيولوجية، وعلم المتحجرات وعلم الحفريات.