تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S24 Ultra القادم بتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها المميزة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم Galaxy S24 Ultra بإطار من التيتانيوم، مع ترقية في إعدادات الكاميرة، ومعالج Snapdragon الجديد.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Yogesh Brar” عن بعض المواصفات الرئيسية لهاتف S24 Ultra المرتقب.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي إصدار Ultra بتصميم من التيتانيوم على غرار إصدارات ابل القادمة من هواتف Pro.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار سامسونج الجديد يأتي بوزن خفيف 233 جرام أي أقل 1 جرام عن إصدار Ultra السابق.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S24 Ultra بنموذج Galaxy من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 حصرياً.

أيضاً من المقرر أن يأتي هذا الإصدار بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تتجه سامسونج إلى تبني التصميم المسطح في هذا الإصدار، على أن يصل سطوع الشاشة إلى 2200 nit.

كما تعمل سامسونج على ترقية إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S24 Ultra، حيث تستخدم مستشعر HP25X رئيسي في هذا الإصدار بدقة 200 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.3، مع تحسينات في ميزة التركيز التلقائي، ودمج البيكسل 4 في 1 أو 16 في 1.

أيضاً تأتي كاميرة telephoto بمستشعر جديد بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.52 وحجم بيكسل 0.7µm لتكبير بصري حتى 3 مرات.

وتتميز المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر periscope بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن إصدار Ultra يأتي العام المقبل بقدرة شحن 65W، مع قدرة بطارية 5000 mAh، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونج تستمر في دعم الإصدار القادم بقدرة شحن 45W.

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