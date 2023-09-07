تكنولوجيا: موتورولا تستعد لكشف النقاب عن هاتف Edge 40 Neo في 14 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة موتورولا يوم 14 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة Edge 40 Edge على أن يكون هاتف Edge 40 Neo من بين الإعلانات المرتقبة خلال الحدث، ولقد كُشِف عن موعد الحدث في إعلان تشويقي نشر من موتورولا في رومانيا.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق Edge 40 Edge في حدث يعقد في 14 من سبتمبر، ولقد رصد إعلان تشويقي عبر mobilissimo.ro للحدث المرتقب بعبارة “ادخل إلى عالم الألوان”، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Edge 40 Neo يأتي بشاشة P-OLED بحجم 6.55 إنش، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 399 يورو.

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