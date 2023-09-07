شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: الذكاء الاصطناعى سيكون أكبر تحول تكنولوجى نراه فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب احتفال شركة جوجل بعيد ميلادها الخامس والعشرين هذا الشهر فيما ينبغي أن يكون احتفالاً بدورها الثوري في تاريخ الإنترنت، لكن رئيسها التنفيذي يفكر في كيف أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يصبح صفقة أكبر بكثير، ففي تدوينة قال ساندر بيتشاي، الذي يقود الشركة منذ عام 2015، إن الذكاء الاصطناعي "سيكون أكبر تحول تكنولوجي نراه في حياتنا"، وهو تحول "قد يكون أكبر من الإنترنت نفسه".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، لعبت شركة Google دورًا مركزيًا في كيفية عمل الويب منذ أن شرع مؤسساها لاري بيج وسيرجي برين في تنظيم معلومات العالم بطريقة تجعلها في متناول الجميع عالميًا.

ومع ذلك، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق ChatGPT من OpenAI العام الماضي ترك شركات الإنترنت مثل Google تسعى جاهدة للتكيف حيث قدمت التكنولوجيا طريقة جديدة جذرية للبحث عن المعلومات، من بين وظائف أخرى.

تتمتع شركة جوجل بتاريخ طويل من العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد استحواذها على شركة DeepMind للذكاء الاصطناعي ومقرها لندن مقابل أكثر من 500 مليون دولار في عام 2014، لكن التهديد المباشر الذي يمثله برنامج الدردشة الآلي الذي يجيب على أسئلة مستخدمي الإنترنت جعلها في موقف محرج في وقت سابق من هذا العام.

أذهل جوجل تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي لدرجة أن بيتشاي أصدر رمزًا أحمر للإنذا بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي، في حين ورد أن برين كان يتردد على مكتب جوجل كثيرًا هذا العام للعمل مباشرة على مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي إن الذكاء الاصطناعي يمثل "تجديدًا أساسيًا للتكنولوجيا وتسريعًا مذهلاً للإبداع البشري".

وتستعد الشركة، التي كشفت عن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والمسمى Bard في فبراير الماضى، لإصدار نموذج للذكاء الاصطناعي يسمى Gemini والذي من المتوقع أن ينافس نموذج GPT ضمن ChatGPT الخاص بـ OpenAI.

وكتب بيتشاي: "إن جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للجميع، ونشره بشكل مسؤول، هو أهم طريقة سننفذ بها مهمتنا على مدى السنوات العشر القادمة وما بعدها".