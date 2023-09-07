تكنولوجيا: Nintendo تكشف عن نماذج أولية من جهاز Switch 2 في حدث Gamescom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى أن شركة Nintendo كشفت عن النماذج الأولية لجهاز الألعاب القادم Switch 2 خلال فعاليات حدث Gamescom.

أوضحت بعض التقارير خطط Nintendo لعقد حدث خلال الأسبوع المقبل، إلا أن الشركة لم تؤكد على هذه التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن.

ومن المقرر أن تقدم Nintendo خلال الحدث العناوين الجديدة التي تشمل Super Mario RPG، وDetective Pikachu Returns، وأيضاً “WarioWare: Move It”.

من جانب أخر تؤكد التقارير على أن جهاز Switch 2 لن يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال الحدث المرتقب، إلا أن Nintendo كشفت عن النماذج الأولية من جهاز الألعاب للمطوريين خلال فعاليات Gamescom.

كما أكد المطوريين على تجربة النموذج الأولي من الجهاز مع لعبة “Zelda: Breath of the Wild”، حيث أشار المطوريين إلى أن الجهاز يأتي بترقية في التكوينات مع آداء أكثر قوة.

ولقد قدمت الشركة حتى الآن عدد من الإصدارات من جهاز Nintendo Switch، إلا أن كافة الإصدارات ترتكز على رقاقة Nvidia Tegra X1 التي تتضمن 4 من أنوية Cortex-A57 بسرعة 1.02GHz، مع 4 من أنوية A53، وكرت شاشة Maxwell، أيضاً ضم جهاز الألعاب ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن جهاز Nintendo Switch 2 ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في نهاية عام 2024، على أن يتم الإعلان الرسمي في وقت مبكر من العام المقبل.

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