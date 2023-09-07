تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإطلاق جهاز Surface Studio 2 بمعالج Core i7-13800H وتحسينات في المنافذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البرمجيات مايكروسوفت لإطلاق جهاز الحاسب المحمول Surface Studio 2 بتحسينات في المنافذ، على أن يتوفر هذا الإصدار بمعالج Intel Core i7-13800H فقط.

أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من “Roland Quandt” بعض التفاصيل حول إصدار مايكروسوفت القادم Surface Studio 2 المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا الشهر.

ولقد أشارت تقرير سابق نشر عبر “Windows Central” أن الإصدار القادم من سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Surface Studio يتوفر بنموذج بمعالج AMD Ryzen.

بينما تشير أحدث التسريبات إلى أن مايكروسوفت تخطط لإجراء تعديل بسيط على الإصدار القادم Surface Studio 2، على أن يتضمن التحديث تغييرات محدودة في التصميم، مع معالج وكرت شاشة بآداء أقوى.

ومن المقرر أن يضم الجهاز معاالج Core i7-13800H من إنتل، والذي يتضمن عدد 14 من الأنوية، و20-thread، ويأتي في سلسلة Raptor Lake-H.

أيضاً إلى جانب معالج إنتل تخطط مايكروسوفت لدعم الجهاز بكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 4060 بذاكرة 16 أو 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

وتتضمن التغييرات الجديدة في منافذ Surface Studio 2 منافذ USB C أكثر، ومنافذ Thunderbolt 4، على أن يأتي الإصدار الجديد بنفس المواصفات في الشاشة، حيث يضم شاشة PixelSense بحجم 14.4 إنش، ودقة عرض2400 في 1600 بيكسل، وأبعاد 3:2.

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